Juicio en vivo: Walter Bento escucha su condena por los delitos de coimas, lavado y enriquecimiento ilícito

En una extensa jornada que comenzó a las 8 de la mañana en el primer piso de Tribunales Federales, los abogados defensores respondieron a las penas que solicitó ayer el MPF, a cargo de los doctores Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco (Procelac).
Particularmente para el exjuez Bento, la fiscalía solicitó una condena de 18 años de prisión, decomiso de bienes y una multa de $750 millones, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El exmagistrado fue declarado culpable por el Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira, por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, cohechos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.
Entonces los abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza cuestionaron hoy la pena solicitada por el MPF y pidieron la menor condena posible: 5 años de prisión bajo modalidad domiciliaria. También rechazaron los decomisos y las multas impuestas.
Luego solicitaron que su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel Bento, ambos declarados culpables por lavado de activos, reciban una pena en suspenso o bien la prisión domiciliaria para la mujer. Para ellos la fiscalía había solicitado 5 años de cárcel, particularmente.
Las palabras finales de los Bento
Si bien Walter Bento, Marta Boiza y Nahuel Bento habían declarado en la jornada de ayer a pedido de su defensa, en la audiencia de cesura de este viernes tuvieron la última oportunidad de expresarse ante las juezas y dos de ellos hicieron uso de la palabra.
Primero pasó Nahuel Bento al frente y se limitó a decirle a las magistradas: "Este proceso ha arruinado mi vida. Permitanme reserva".
Luego fue el turno del exmagistrado, quién lanzó su última declaración en este proceso: "Buenas tardes, de todo lo que acabamos de escuchar y lo que seguiremos escuchando se evidencia una causa trágica, que ha mellado en cada uno de los imputados y sus núcleos familiares".
"Como confío en la Justicia, voy a seguir luchando y no voy a bajar los brazos", completó Bento, a la espera de conocer los años de prisión que deberá enfrentar.