Juicio histórico: Walter Bento volvió a declarar y conocerá su condena por corrupción en un horario atípico

El juicio histórico contra el exjuez Walter Bento atraviesa este viernes su audiencia final. El Tribunal Oral Federal Nº 2 escuchó durante esta mañana los alegatos de las defensas tras haberse conocido el pedido de penas por parte del Ministerio Público Fiscal en la jornada de ayer y luego dio paso a las "palabras finales" de los acusados en horas de la tarde. Esto hizo demorar la sentencia final para el exmagistrado y cada uno de los acusados recién a las 20 horas.

En una extensa jornada que comenzó a las 8 de la mañana en el primer piso de Tribunales Federales, los abogados defensores respondieron a las penas que solicitó ayer el MPF, a cargo de los doctores Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco (Procelac).

Particularmente para el exjuez Bento, la fiscalía solicitó una condena de 18 años de prisión , decomiso de bienes y una multa de $750 millones, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El exmagistrado fue declarado culpable por el Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira , por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, cohechos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.

Entonces los abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza cuestionaron hoy la pena solicitada por el MPF y pidieron la menor condena posible: 5 años de prisión bajo modalidad domiciliaria. También rechazaron los decomisos y las multas impuestas.

Luego solicitaron que su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel Bento, ambos declarados culpables por lavado de activos, reciban una pena en suspenso o bien la prisión domiciliaria para la mujer. Para ellos la fiscalía había solicitado 5 años de cárcel, particularmente.

Las palabras finales de los Bento

Si bien Walter Bento, Marta Boiza y Nahuel Bento habían declarado en la jornada de ayer a pedido de su defensa, en la audiencia de cesura de este viernes tuvieron la última oportunidad de expresarse ante las juezas y dos de ellos hicieron uso de la palabra.

Primero pasó Nahuel Bento al frente y se limitó a decirle a las magistradas: "Este proceso ha arruinado mi vida. Permitanme reserva".

Walter Bento-sentencia-palabras finales (1) El exjuez Walter Bento prestó sus palabras finales antes de conocer la sentencia por corrupción. Ramiro Gómez / Los Andes

Luego fue el turno del exmagistrado, quién lanzó su última declaración en este proceso: "Buenas tardes, de todo lo que acabamos de escuchar y lo que seguiremos escuchando se evidencia una causa trágica, que ha mellado en cada uno de los imputados y sus núcleos familiares".

"Como confío en la Justicia, voy a seguir luchando y no voy a bajar los brazos", completó Bento, a la espera de conocer los años de prisión que deberá enfrentar.