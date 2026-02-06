6 de febrero de 2026 - 15:41

Juicio histórico: Walter Bento volvió a declarar y conocerá su condena por corrupción en un horario atípico

El Tribunal Oral Federal Nº 2 dictará la sentencia definitiva para el exjuez federal, en un horario atípico. La jornada comenzó a las 8 de la mañana

El exjuez federal Walter Bento fue hallado culpable como líder de una banda que vendía beneficios judiciales a cambio de coimas.&nbsp;

El exjuez federal Walter Bento fue hallado culpable como líder de una banda que vendía beneficios judiciales a cambio de coimas. 

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Leé además

El exjuez federal Walter Bento conocerá cuantos años de prisión deberá afrontar. 

Juicio histórico: la defensa de Walter Bento pidió la pena mínima y la prisión domiciliaria

Por Martín Fernández Russo
El exjuez federal Walter Bento podría pasar casi 20 años en la cárcel. 

Pidieron 18 años de prisión para el exjuez Walter Bento, declarado culpable por delitos de corrupción

Por Martín Fernández Russo
Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

En una extensa jornada que comenzó a las 8 de la mañana en el primer piso de Tribunales Federales, los abogados defensores respondieron a las penas que solicitó ayer el MPF, a cargo de los doctores Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco (Procelac).

Particularmente para el exjuez Bento, la fiscalía solicitó una condena de 18 años de prisión, decomiso de bienes y una multa de $750 millones, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El exmagistrado fue declarado culpable por el Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira, por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, cohechos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.

Walter Bento-sentencia-palabras finales (2)
El Tribunal Oral Federal N&ordm; 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Ratt&aacute; Rivas y Mar&iacute;a Carolina Pereira, atraviesa la &uacute;ltima jornada de un juicio hist&oacute;rico.&nbsp;

El Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira, atraviesa la última jornada de un juicio histórico.

Entonces los abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza cuestionaron hoy la pena solicitada por el MPF y pidieron la menor condena posible: 5 años de prisión bajo modalidad domiciliaria. También rechazaron los decomisos y las multas impuestas.

Luego solicitaron que su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel Bento, ambos declarados culpables por lavado de activos, reciban una pena en suspenso o bien la prisión domiciliaria para la mujer. Para ellos la fiscalía había solicitado 5 años de cárcel, particularmente.

Las palabras finales de los Bento

Si bien Walter Bento, Marta Boiza y Nahuel Bento habían declarado en la jornada de ayer a pedido de su defensa, en la audiencia de cesura de este viernes tuvieron la última oportunidad de expresarse ante las juezas y dos de ellos hicieron uso de la palabra.

Primero pasó Nahuel Bento al frente y se limitó a decirle a las magistradas: "Este proceso ha arruinado mi vida. Permitanme reserva".

Walter Bento-sentencia-palabras finales (1)
El exjuez Walter Bento prest&oacute; sus palabras finales antes de conocer la sentencia por corrupci&oacute;n.

El exjuez Walter Bento prestó sus palabras finales antes de conocer la sentencia por corrupción.

Luego fue el turno del exmagistrado, quién lanzó su última declaración en este proceso: "Buenas tardes, de todo lo que acabamos de escuchar y lo que seguiremos escuchando se evidencia una causa trágica, que ha mellado en cada uno de los imputados y sus núcleos familiares".

"Como confío en la Justicia, voy a seguir luchando y no voy a bajar los brazos", completó Bento, a la espera de conocer los años de prisión que deberá enfrentar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El exjuez Walter Bento apeló a la sensibilidad por su hijo con discapacidad para lograr la prisión domiciliaria. 

Entre lágrimas, Walter Bento pidió por la prisión domiciliaria y lanzó: "La vida es un círculo y todo vuelve"

Por Martín Fernández Russo
Walter Bento fue hallado culpable como líder de una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas. 

Juicio a Walter Bento: el anuncio que lanzó la Fiscalía antes de pedir las penas para los culpables

Por Martín Fernández Russo
La escala penal de quienes fueron considerados culpables de delitos en el juicio a Bento oscila entre los 2 y 50 años de cárcel. 

Hasta 50 años de cárcel: la escala de condenas para todos los "culpables" del juicio a Walter Bento

Por Juan Carlos Albornoz
Nahuel Bento y su padre Walter Bento enfrentan duras penas de cárcel que el tribunal definirá entre hoy y el viernes. Foto: Ramiro Gómez.

El clan: cuántos años de cárcel puede recibir la familia de Walter Bento y qué hará el fiscal Vega

Por Juan Carlos Albornoz