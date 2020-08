Judiciales piden una “feria sanitaria” de 15 días por los contagios del Covid-19

El repunte de contagios por Covid-19 en Mendoza durante julio y agosto, hizo que el gremio de trabajadores Judiciales solicitara a la Suprema Corte (SCJ) que implemente una “Feria Sanitaria Judicial” de urgencia a partir del próximo lunes 24 y por dos semanas. Esto porque desde el inicio de la pandemia, entre trabajadores judiciales se han detectado 21 casos. Si se tiene en cuenta que sumando a quienes se desempeñan en la SCJ, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa son cerca de 5.500 los empleados del sector: el porcentaje de contagios entre los empleados no llega a 0,4%. De los 21 confirmados, sólo 8 se mantienen activos.

Sin embargo, trascendió que la Corte no hará lugar a este pedido, por lo que, en principio, nada se modificaría. No obstante, diariamente se irá evaluando la situación de cada edificio o repartición para determinar si es necesario aplicar medidas, caso por caso.

Desde el 20 de marzo, el funcionamiento de la Justicia de Mendoza se reconfiguró por la declaración del coronavirus como pandemia y el decreto de asilamiento social. Durante las primeras semanas, la actividad fue prácticamente nula; tanto en los Tribunales del Barrio Cívico como en todas las dependencias de la provincia. Pero, a medida que se fueron autorizando ciertas actividades y levantando restricciones, el movimiento retornó.

Y aunque la circulación y la atención presencial sigue limitada a casos excepcionales; no se ha interrumpido ninguna actividad ya que las audiencias y la presentación de notas se realizan de manera virtual.

Sin cambios

Actualmente a los trabajadores que se encuentran en grupos de riesgo (por edad o enfermedades pre existentes) o tienen a cargo niños o adultos mayores; siguen exceptuados de presentarse en sus lugares de trabajo y la mayoría cumple funciones mediante teletrabajo. Sólo en la Primera Circunscripción Judicial, entre 30% y 35% de los empleados no trabaja presencialmente sino por home office. Mientras, para los empleados que están yendo a trabajar se organizaron esquemas de rotación cada 15 días.

Las audiencias se fueron reanudando, de a poco, de manera presencial y semipresencial (con las partes presentes en las salas). Pero, a principios de agosto y en simultáneo con la prohibición de reuniones familiares, se dio marcha atrás. En la actualidad, los debates se celebran de forma remota y con aplicaciones o plataformas virtuales. Sólo en los casos penales o de Cámaras Gesell se permite la presencialidad o cuando no se puede garantizar su desarrollo online.

En cuanto a la asistencia y a la atención, los edificios están cerrados al público en general aunque, según resaltaron desde el Poder Judicial, esto no significa que haya inhabilidad procesal. “Se está trabajando a pleno”, sostienen. Los únicos juzgados en los que no se ha restringido la atención es en los de Familia y para los casos vinculados a violencia de género.

Los abogados, en tanto, están habilitados a ingresar a las sedes de lunes a jueves, con turno previo y por terminación de DNI, como para cualquier otra actividad. Por hora, según el juzgado, se atienden a entre 7 y 15 letrados; mientras que las presentaciones de escritos por mesa de entrada también están suspendidas y han virado hacia el sistema electrónico.

Además, en el Palacio Judicial, se ha dispuesto una puerta de ingreso especial para los empleados y otra distinta para los abogados que estén autorizados a ingresar según el día. Según resaltaron, se han invertido ya unos 10 millones de pesos en elementos de seguridad (alcohol en gel, tapabocas y termómetros; entre otras).

El pedido del gremio

Desde la Asociación de Trabajadores Judiciales y vía carta, fundamentaron el pedido de la feria sanitaria en la “alarmante cantidad de trabajadores y trabajadoras infectadas de coronavirus en los últimos días” y destacaron que “se sigue trabajando sin adecuados protocolos específicos y, en muchos casos, sin las condiciones de bioseguridad necesarias”. Esto se contradice con el detalle de medidas implementadas, según las autoridades.

Desde el gremio agregan que, de hacerse lugar a lo que solicitan, se disminuirá “drásticamente” la circulación de personas en los edificios judiciales, así como también se “desestresará” a los trabajadores y permitirá preparar protocolos específicos.

Sobre la apertura de dependencias, destacaron la importancia de que se garanticen aquellas destinadas a la libertad de las personas, la violencia de género y la situación de niñas, niños y adolescentes.

El vicepresidente de Colegio de Abogados de Mendoza, Pablo Bittar, indicó por su parte que no comparte el pedido de feria sanitaria. “La Justicia viene trabajando, aunque no con normalidad, algo lógico por la situación. Pero se han adoptado medidas. Los judiciales tienen esquemas de trabajo, nosotros tenemos turnos y se cumplen los protocolos de seguridad. Pretender suspender el servicio de Justicia, ese que siempre hemos reclamado que se declare esencial, no tiene sentido. Hay contagios en todas las ramas. Hay empleados de comercio y médicos contagiados; y ninguna de esas actividades se frenó en su totalidad o cerraron” destacó Bittar.

Reclamo y paro

Desde el gremio de Judiciales convocaron a un paro de 24 horas para mañana. Según detallaron, la medida de fuerza incluye a los trabajadores de las cuatro circunscripciones y es en reclamo del pago inmediato del aguinaldo, la reanudación de la negociación paritaria salarial, la formalización del acta paritaria en la que se acordó el reglamento para el trabajo a distancia, la confección y cumplimiento estricto de protocolo por Covid -19 y la restricción del horario de la Mesa de Entradas Digital a la jornada habitual de trabajo.