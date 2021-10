Juan Grabois se disculpó por decir que la fortuna de los Kirchner le hace ruido: “Fue una respuesta imprudente”

Juan Grabois pidió disculpas por decir que le hacía “ruido” la fortuna acumulada por la familia Kirchner. Ocurrió a menos de 24 horas de haber realizado las declaraciones.

El abogado hizo su descargo en un extenso posteo publicado en su cuenta de Instagram donde escribió su interpretación de la palabra ruido.

“Cualquier desigualdad me hace ruido. Por eso milito. Me hace ruido mis privilegios. Me hace ruido este sistema. Me hace mucho ruido la mala prensa que recorta, desdibuja, tergiversa cualquier declaración para hacer ruido y hacer daño”, aclaró.

“¿Cómo voy a querer dañarlos si cinchan por nuestra gente? Muy por lo contrario. Los reivindico. Mitad por lo que ellos son, mitad por los enemigos que tienen”, dijo en referencia a la familia Kirchner.

Culpó a los medios y dijo que había hablado de otros temas como la deuda externa, el control de precios y la situación de los pueblos originarios y que eso no había salido en los medios.

“Nada de eso quedó reflejado en los cinco principales portales opositores que reprodujeron un extracto de la entrevista en Radio con Vos. Solo una cosa publicaron: la respuesta torpe e imprudente a la pregunta de un columnista”, consideró.

“Mi respuesta se usó para dañar -otra vez sopa- a Cristina y Máximo Kirchner. Me disculpo con ellos y con todos los compañeros de nuestro campo político-social”, dijo.

Además, el referente social habló de Cristina Kirchner y dijo que cree en su honestidad. “Cristina, al menos por ahora, hizo infinitamente más que nosotros por los laburantes, la juventud y los humildes liderando un proceso de ampliación de derechos que nunca debemos olvidar″, dijo.

“Me hace ruido el poder ingobernable de las élites empresariales, judiciales, mediáticas y financieras que manejan el país entre bambalinas sin nunca poner la cara, sin que los vote nadie, que tratan de ablandar o comprar a cuanto dirigente de punta y la odian a ella porque con ella no pudieron”, agregó.

También le dedicó una parte a la oposición a la cual acusó de querer endulzarle la oreja. “Yo sé muy bien cómo servir a sus propósitos cimenta carreras políticas y blindajes mediáticos. No, gracias. No pierdan el tiempo. No me inviten a sus copetines. Diálogo sí, amiguismo no”, dijo.