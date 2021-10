Jorge Pujol: “Llegó la hora de despenalizar el uso recreativo y la tenencia de cannabis”

Jorge Pujol, candidato a senador nacional de Compromiso Federal, tiene como objetivo mejorar el desempeño que tuvo su espacio en las PASO para las elecciones generales del 14 de noviembre. Entrevistado por Los Andes, pone énfasis en iniciativas de salud y también propone impulsar la despenalización del uso recreativo y la tenencia de cannabis.

Afirma que es el único candidato a senador que no cobra un sueldo de la política y reconoce que los espacios que compitieron por fuera de los dos frentes mayoritarios no estuvieron a la altura de unirse para ser una tercera fuerza.

-¿Qué balance hace del resultado en las PASO de Compromiso Federal?

-Fue una gran decepción la elección. De todas maneras, he decidido hacer algunas propuestas positivas para que haya debate, porque en esta campaña falta debate. Soy el único candidato a senador que no vive del Estado, son todos políticos que cobran su sueldo de la política, excepto yo. En el Gran Mendoza tuvimos una buena performance, el tema fue que en el Tercer y el Cuarto distritos los resultados fueron malos.

-¿Va a ser difícil competir con una boleta corta en algunos departamentos?

-Creo que no, porque he visto un gran desinterés de los mendocinos por la política, así que vamos a proponer la candidatura a senador nacional y que ellos decidan. Nosotros teníamos 45 listas, hubo un proceso interno muy desagradable en Compromiso Federal y se involucraron muchos grupos complejos.

-¿A qué atribuye ese desinterés de la ciudadanía?

-A la frustración de la gente con la situación actual de tener una provincia empobrecida. La paradoja es que siguen votando a la misma gente. Yo pensé que querían cambiar el voto, eso no ha ocurrido pero capaz que ocurre ahora.

-¿Le sorprendió la cantidad de votos en blanco en las PASO?

-No, eso yo lo vi en la calle y vi también la bronca. Había mucha gente que me reconocía y me saludaba pero no lo vi después en el voto, por eso vamos a hacer una experiencia de búsqueda de votos muy distinta a la que se ha hecho tradicionalmente, tratando de buscar al votante de forma directa. Eso podría llegar a dar una sorpresa con respecto a nosotros.

Jorge David Pujol, Medico clínico y deportólogo. Candidato a senador nacional por Compromiso Federal.

-¿Por qué cree que hubo nuevamente una polarización y el resto de las fuerzas quedó lejos?

-La gente hoy está muy influenciada por Buenos Aires y las terceras fuerzas somos responsables. A mi casa vinieron (Mario) Vadillo, (Marcelo) Romano y (Andrea) Blandini, al igual que (Carlos) Iannizzotto, toda gente que venía a plantear las grandes propuestas para Mendoza. Pero terminaron yéndose con otros partidos y eso me dejó un sabor amargo. Creo que con los otros sectores nos merecemos un castigo público, porque no tuvimos la altura para ser una tercera fuerza.

Yo reconozco el error de todos nosotros que no hemos tenido la inteligencia ni la altura necesaria de entender que teníamos que ir juntos. Y nos merecemos este 3, 4 o 5 % que no es nada, así que nadie se haga el agrandado por tener un punto más. Todos juntos hubiera sido distinto, pero lamentablemente hubo actores que complicaron la cosa.

-¿Lo contactaron desde el Partido Justicialista para que se sume?

-No. Yo tengo relación con muchos dirigentes justicialistas pero he dejado de tenerlas. No me han venido a buscar para que yo me bajara.

-¿Van a apuntar a un eventual votante peronista desencantado con el Frente de Todos tras las PASO?

-Creo que hay muchos compañeros peronistas, y mendocinos en general, que están desencantados con lo que está pasando a nivel nacional y a nivel provincial, entonces ellos sí nos pueden llegar a acompañar. Sobre todo porque somos el único grupo que está haciendo propuestas positivas.

-¿En qué consisten esas propuestas?

-Estamos trabajando en propuestas para que reaccione la sociedad, sobre todo ideas fuerza sobre el tema de la salud. Creo que el PAMI está muy mal manejado y que la provincia de Mendoza debería tener capacidad de discutir qué se hace. También pasa lo mismo con el tope a los gastos administrativos de las obras sociales, mi propuesta es que no deberían superar el 15% de los recursos de la obra social. Eso evitaría el desfasaje brutal que tiene OSEP, por ejemplo, con 60% de los recursos en administración. La salud es un tema totalmente ausente, no les importa. Vemos un estado de decrepitud, donde el Ministerio de Salud hizo la peor gestión de pandemia porque han priorizado Covid y creo que hemos tenido récord histórico de muertes no vinculadas a Covid, pero estamos en una provincia sin estadísticas médicas.

-¿Qué otras iniciativas impulsan desde el espacio?

-Vamos a tratar de fomentar el tema de la seguridad. Y analizando los recursos, creemos que llegó la hora de despenalizar el uso recreativo y la tenencia de cannabis. Yo que soy un hombre de la ciencia conozco bien los mecanismos cannábicos y ya no tiene sentido considerar al cannabis como la puerta de entrada a las adicciones. Sabemos que quienes fuman marihuana no es gente que termine en actos violentos. Que el 70% de los recursos federales se gasten en el tráfico de marihuana es una estupidez, todo eso se podría ahorrar para combatir las drogas que sí son peligrosas, como la cocaína o las sintéticas. La despenalización de la marihuana es algo importante para analizar y deberíamos apurarlo. Me gustaría que Mendoza sea la punta de lanza para la liberación del cannabis.

-¿La marihuana es un tema tabú para la política?

-Hay muchos tabúes, pero como ya no estoy en campaña sino que digo la verdad, no soy políticamente correcto. Creo que hay que plantear la despenalización del cannabis como un tema a discutir y a ver si alguien con seriedad plantea lo contrario. Yo tengo la posibilidad de rebatir cualquier análisis, desde lo científico a lo social y en relación a los recursos en seguridad.

-¿Piensa que va a haber una reconfiguración del PJ mendocino tras estas elecciones?

-Observo que el peronismo mendocino tiene a La Cámpora que está muy mal vista por la sociedad y ellos no son conscientes de la criminalidad del acto, no creen que están mal vistos. Entonces, hablás con ellos y tienen una situación exótica. Lo digo por mi experiencia con Anabel Fernández Sagasti y la gente que maneja el PAMI. Jamás se planteó una discusión abierta en el PJ para que todos los que estamos en la salud pudiéramos analizar qué hacer con el PAMI.

Y por otro lado, tenés una dirigencia muy mal vista porque son los que participaron del gobierno de (Francisco) “Paco” Pérez, de (Carlos) López Puelles y de (Luis) Lobos y que no tuvieron ni la altura para echarlos del partido. Entonces quién puede entender que Bermejo y los Félix pueden cambiar la cara de Mendoza. En este sentido, sí hay una esperanza para el PJ y somos nosotros, tenemos en el Gran Mendoza a dirigentes que están empezando a amanecer.

-¿Un buen resultado en estas elecciones puede impulsarlos?

-Si nosotros sacamos el mismo porcentaje electoral que en las PASO o menos, yo me voy a mi casa, porque tengo muy claro el mensaje de la sociedad. Ahora, si yo gano más votos creo que voy a tener el derecho de decirle al peronismo que hay un sector de la población que está viendo algo distinto en este grupo.

-¿Entonces qué se pone en juego el 14 de noviembre?

-La dignidad de los mendocinos. Los mendocinos en esta elección van a demostrar si realmente son dignos de tener buenos representantes o no. Yo los desafío a ver si tienen capacidad de analizar qué van a votar. Si se van a dejar llevar por la propaganda o si van a ser capaces de exigir la propuesta y la altura necesaria de los políticos. La idea de que en esta elección aparezca un remezón es muy importante.

Ficha: