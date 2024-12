Jorge Macri descartó una alianza con el oficialismo para 2025: “No creo que sea el único camino”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, desestimó la posibilidad de una posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas de 2025. “El proceso electoral no necesariamente requiere una alianza y tampoco creo que sea el único camino”, consideró.

Además, respondió las críticas de la ministra Patricia Bullrich y le bajó el tono a la discusión por el desdoblamiento de las elecciones de la ciudad de Buenos Aires de las nacionales. Las declaraciones del dirigente se dieron en una entrevista con “Sábado Tempranísimo”, por Radio Mitre.

Jorge Macri afirmó que el PRO debe competir por separado el año que viene y centrarse en buscar acuerdos legislativos con el oficialismo en el Congreso después de los comicios.

“No me gusta que me inviten a ser parte con un condicionante absoluto. ‘Es como yo digo o no es nada’. La vida no es así”, declaró el máximo funcionario de CABA, cuestionando indirectamente la posición de Javier Milei, quien había sostenido que el PRO y LLA debían ir “juntos en todos lados” o completamente separados, “sin engañar al electorado”.

En el mismo hilo, remarcó: “No creo que el único camino sea una unidad como cualquiera lo plantee. Puede armarse acá el frente de una manera, en Córdoba de otra, en Mendoza de otra”.

Según el mandatario porteño, es necesario dejar de lado la lógica de “o venís conmigo o sos el enemigo”, aludiendo a las declaraciones del presidente Milei.

“Si uno quisiera encontrar un acuerdo con quien fuera, lo hemos hecho en el pasado, arranca por el país que quiere, con acuerdos programáticos. No entiendo las cosas de esa manera. No puede ser que si estamos con ellos, somos el futuro; y si no, somos kirchneristas”, concluyó.

Jorge Macri le respondió a Bullrich por el desdoblamiento

Macri se mostró a favor del desdoblamiento de las elecciones de CABA y, en ese contexto, aprovechó para responderle a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La funcionaria había dicho que la mencionada decisión “no tiene sentido y se gasta el doble”.

“No estoy de acuerdo (en referencia a la crítica de Bullrich), pero es su postura, su punto de vista y lo respeto. El PRO ha demostrado en su historia un compromiso muy grande con esta ciudad”, explicó el jefe comunal.

En esa línea, continuó: “Nosotros amamos esta ciudad, queremos discutir los temas de esta ciudad. Hemos tenido muchísimas elecciones desdobladas. Yo no sé si Patricia ya estaba con nosotros. Creo que sí”.

Patricia Bullrich y Jorge Macri.

En cuanto a la crítica sobre “un gasto innecesario”, Jorge Macri respondió: “A nivel nacional, las PASO cuestan más de 200.000 millones de pesos. Si quieren discutir el ahorro de plata, ahí tienen una buena oportunidad. Que La Libertad Avanza (LLA) convoque a sesiones extraordinarias y se eliminen las PASO a nivel nacional”.

Sobre las eventual alianza con La Libertad Avanza, agregó: “Lo primero que hay que poner en crisis es qué significa ganar esta elección. Esto no es una elección de ejecutivos, sino de cuántos diputados y concejales ingresan. Y eso no necesariamente requiere ir juntos”.

“Lo importante es que el kirchnerismo deje de tener mayoría en el Senado y que logremos consolidar una agenda de futuro”, explicó.