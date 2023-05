Jorge Giménez, crítico con el PJ: “Hoy no aparece como alternativa ni entusiasma”

El exintendente peronista de San Martín y hoy precandidato para el mismo cargo por La Unión Mendocina, Jorge Giménez, habló sobre sus propuestas de campaña y también dio sus motivos que lo hicieron no cerrar acuerdos con el peronismo para estas elecciones del 2023.

El dirigente político repartió críticas a la gestión de Raúl Rufeil, actual jefe comunal radical que le ganó en la contienda del 2019; pero también lo hizo con el propio peronismo, enmarcado en el Frente Elegí, al indicar que “hoy no aparece como alternativa ni entusiasma” a la ciudadanía.

Para Giménez, el PJ “no entusiasma”

“Yo soy peronista, he sido miembro del Partido Justicialista, que hoy no aparece como una alternativa, no hay un proyecto que entusiasme”, consideró el exintendente, quien aseguró además que “ésta no solo es mi opinión, sino la que he hablado con muchos compañeros peronistas de todo el tiempo y de toda la vida y ven esto con claridad. El Justicialismo de Mendoza ha quedado envuelto en esta pelea de blancos y negros y no surgen propuestas”, apuntó en diálogo con radio Mitre Mendoza.

De hecho, también agregó que “hasta días antes del cierre de listas no habían candidatos, nadie quería ser candidato a gobernador. Eso habla que se fue perdiendo en el tiempo un tiempo hermoso para tratar puertas adentro y acordar posiciones, buscando actores. El peronismo siempre tiene intención de ir por el poder para transformarlo en realidad, algo que no vi en este tiempo y no veo”.

“Nunca vi que nadie quisiera ser candidato a gobernador, eso demuestra cómo está el frente, no hace falta mi opinión. Quiero ser respetuoso con los participantes que a último momento armaron fórmulas y ahora recorren la provincia, pero estas cosas lejos están de lo que fui parte, fui parte activa de armar proyectos, de entusiasmarme, de recorrer la provincia, de entusiasmar al mendocino, abordar distintos temas de distintos lugares. Yo no encontré ese entusiasmo en el Frente Elegí ahora”.

En otro orden, expresó que él, si bien ha recibido críticas de su sector, no tiene que dar “explicaciones” de si es o no peronista. “Lo que a mi me gusta es decir lo que hicimos, que fue transformar el departamento, ponerlo en un lugar que no estaba, gestionar mucho con la provincia, con nación. Fui intendente con distintos presidentes y con distintos gobernadores y siempre estuvimos gestionando y consiguiendo recursos para San Martín”.

Sin fecha de la llegada del tren a Mendoza

Giménez, si bien ya no lidera el cargo de coordinador regional Cuyo de Trenes Argentinos, manifestó nuevamente que no hay fecha de llegada del tren de pasajeros de Retiro a Mendoza.

“Hasta hace un tiempo estuve trabajando. Estuvo el viaje de prueba, la actividad donde estuvo el Presidente, ministros, el gobernador, intendentes; y se decía que empezaba a funcionar a fines de mes, el 28 de abril”, comentó sobre la fecha que no se cumplió.

En este sentido, marcó: “Está demorado, es cierto, semanas más o semanas menos, el tren vuelve a Mendoza. Hubo cuestiones de seguridad que había que rever en un tramo de difícil acceso, cosas que se están viendo. Pero lo cierto es que el tren ya es un hecho. Hasta ahí llego yo”.

Críticas a Raúl Rufeil

El dirigente político, lejos de la autocrítica sobre por qué perdió las elecciones en San Martín en 2019, manifestó que en parte fue porque el radicalismo “durante mucho tiempo se encargaron de descalificarnos, decían que tenían un proyecto para el departamento, eso convenció a los vecinos y fueron votados; pero después, con el transcurrir del tiempo, lo que he visto es que no pudo armar un equipo el intendente actual. No tienen un proyecto de gestión”, apuntó.

“Durante los 4 períodos nuestros, construimos cerca de 4.000 viviendas. En la actual gestión creo que han entregado 12 o 13 casas, es mucha gente que no tiene trabajo, y la respuesta a eso es que la Nación discrimina, la Provincia no me atiende. San Martín como toda la zona Este sufrió una helada de los cultivos, yo me crucé con el intendente que respeto en lo personal y le sugerí que tenía que ir a buscar recursos para el departamento, se lo sugerí como sanmartiniano, y veo que eso no sucedió, pero sí escucho echarle la culpa a otros”, marcó.

Sobre La Unión Mendocina, expresó que encuentra “gente que quiere dejar de pelear y echar culpas, para saber cómo se abordan cada uno de los problemas, y eso para mí es más que suficiente para tomar esta decisión”.