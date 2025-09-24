24 de septiembre de 2025 - 00:15

Javier Milei y su comitiva se reunirán este miércoles con Kristalina Georgieva

El encuentro se llevará a cabo en el marco de la gira que el mandatario realiza por Estados Unidos. El comunicado oficial.

Javier Milei junto a la directora del FMI, Kristalina Georgieva. (archivo)

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El portavoz confirmó la visita en su cuenta oficial de la red social X. El encuentro se llevará a cabo a las 14.30 hora local (15.30 de Argentina) y forma parte de la agenda del presidente en EE.UU. junto a parte de su equipo económico y político.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1970666534503682292&partner=&hide_thread=false

La reunión con Georgieva se da en un momento clave para la Argentina. El Gobierno busca consolidar el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para obtener respaldo financiero en medio de las tensiones económicas.

Cabe recordar que Milei ya había compartido distintos escenarios con la titular del Fondo en foros internacionales. Sin embargo, esta vez será la primera reunión formal de carácter bilateral desde su llegada a la Casa Rosada.

