Javier Milei mientras se debate la Ley Bases: “Me van a tener que sacar muerto de la Rosada”

Esta mañana, en un discurso durante la ExpoEFI 2024 en el predio de La Rural, el presidente Javier Milei reafirmó su compromiso con la meta de alcanzar el déficit fiscal cero, diciendo que para desviar de su objetivo lo “van a tener que sacar muerto de la Rosada”.

“El déficit cero no lo voy a entregar. Si las condiciones iniciales eran peores que en 2001, en términos sociales y de actividad, debería ser una catástrofe. Hicimos un ajuste más grande y solo fue una caída del 7%. Debería estar volado todo por el aire y se quejan de la gestión de (Sandra) Pettovello”, explicó el mandatario, defendiendo su gestión económica.

Milei destacó el trabajo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, elogiando su política social y criticó duramente el rol de las organizaciones sociales que actuaban como intermediarias entre el Estado y los sectores más vulnerables. “Pettovello decidió interrumpir la rendición de cuentas con la que se había trabajado. Fue castigada duramente, pero tuvo que hacerlo para cortar con los gerentes de la pobreza”, afirmó el Presidente. Añadió: “Le quitó a los delincuentes el financiamiento y con esa plata le dimos el doble de asistencia a la gente”.

El presidente no escatimó en calificativos hacia los dirigentes sociales, a quienes describió como “un conjunto de chorros” que administraban comedores inexistentes o que mentían en la capacidad informada y que “hacían negocios siniestros vendiendo la comida en supermercados cercanos”. “¿De qué lado estamos entonces? ¿Del lado de los chorros o de la ministra Pettovello que se está peleando con todos ellos?”, cuestionó Milei.

En su discurso, Milei también prometió eliminar el Impuesto País si se aprueba la Ley de Bases que actualmente se debate en la Cámara de Senadores.

Por otro lado, justificó sus viajes al exterior: “Parte del trabajo es que viaje, y es interesante porque yo odio viajar y ahora me critican porque viajo mucho. Les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en Corporación América y mi trabajo implicaba viajar mucho y yo odiaba tener que viajar tanto porque extrañaba mucho a Conan. Ahora extraño por cinco y me putean porque viajo. Odio viajar. Argentina es un país muy raro. Miran si no estaría más cómodo quedándome en Olivos”.

Ya casi sobre el final de su intervención, el mandatario lanzó una crítica feroz a “los detractores” de sus métodos, citando Diego Maradona: “Para todos esos que descreen de la economía del mercado les dedico la frase de Maradona. Ojo que hay dos, hago referencia a una que se puede sintetizar en tres letras: LTA”.

Milei hizo referencia a la histórica frase de Maradona, “la tenés adentro”, dirigida a un periodista que lo cuestionaba, utilizando esta expresión para desafiar a quienes critican sus políticas económicas.