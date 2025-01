Javier Milei le pidió a la Justicia que le retire la custodia a Fabiola Yañez en España

El gobierno de Javier Milei elevó un informe a la Justicia para que Fabiola Yañez deje de tener custodia en España. Cabe recordar que ese es el país donde la ex primera dama está residiendo, en medio de su disputa legal con el ex mandatario Alberto Fernández por supuesta violencia de género.

“Le pedí a la Ministra de Seguridad, @PatoBullrich, que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y ex pareja del ex presidente”, escribió Milei en su cuenta de X.

CUSTODIA FABIOLA YÁÑEZ



Le pedí a la Ministra de Seguridad @PatoBullrich que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente.

Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de… — Javier Milei (@JMilei) January 2, 2025

Y sumó: “Seguro que la Justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”.

Tras esto, Patricia Bullrich le respondió al mandatario por la misma red social: “Presidente, ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia”.

Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia. https://t.co/0qjuFTRBp5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 2, 2025

El planteo del mandatario se da tras divulgarse la noticia que, con custodia del Estado, Fabiola Yañez pasó Año Nuevo con su nueva pareja en un lujoso restaurante: La Única Madrid.

La presencia de Yañez en el exclusivo establecimiento no pasó desapercibida, no solo por su nueva relación sentimental, sino también por la polémica que rodea el costo de su custodia en el extranjero.

Hay polémica tras las fotos y el video de Fabiola Yañez cenando en un restaurante de lujo en Madrid.

En las últimas horas, La Libertad Avanza (LLA) además presentó un proyecto para eliminar la custodia para ex mandatarios en el exterior y que en el caso de Yañez implica un gasto de 36.000 dólares mensuales para el Estado argentino.

La propuesta fue impulsada por la diputada Marcela Pagano para limitar la custodia a la que acceden los ex mandatarios y sus familiares una vez finalizado su mandato. De esta manera, la iniciativa busca modificar el Decreto 735/2023 firmado por el expresidente Alberto Fernández días antes de dejar la Casa Rosada.

Seguí leyendo: