Javier Milei habló sobre el sorteo de su sueldo: “Si gana Máximo Kirchner, bienvenido”

Javier Milei puso en marcha el sorteo de su sueldo que percibirá como legislador. La web para inscribirse colapsó debido a las 2,8 millones de personas que visitaron la página. Al ser consultado sobre qué pasaría si resultara ganador un peronista, el diputado nacional por Libertad Avanza, dijo: “Si gana Máximo Kirchner, bienvenido”.

“El sorteo esta abierto a todas las personas físicas mayores de 18 años. Si gana Máximo Kirchner, bienvenido. Para mi cuando te cobran impuestos es un robo. Ahora vuelve a la gente. Si la dono estaría haciendo caridad con la guita ajena”, explicó Milei en diálogo con radio La Red.

Debido a la gran cantidad de visitas, el sitio web del sorteo se cayó por unas horas.

Ante el furor de la iniciativa, Sabrina Ajmechet, diputada nacional por Juntos por el Cambio, planteó dudas sobre los ingresos del economista. “¿De qué vive Milei? Cómo paga sus cuentas?”, publicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Milei respondió: “Hubo todo un tema cuando me vacuné para poder salir del país y dar conferencias en todo el mundo. Me llevan y se venden entradas y la gente me va a ver. Es como un recital de rock pero yo hablo de economía. Están acostumbrados a hacer manejos turbios y creen que yo puedo tener algún tipo de mala intención cuando en realidad los datos que se te piden para anotarte son las mismas que en cualquier circunstancia de estas características”.

Registro para el sorteo de Javier Milei

El referente libertario señaló que sorteará “todas” sus dietas como legislador. “La gente se va a poder anotar en una página para participar. Solamente pueden hacerlo aquellos son mayores de edad y personas físicas”, anunció antes de su asunción como legislador nacional.

El sorteo se realizará a las 19 horas del próximo miércoles, en el marco de una clase gratuita sobre economía que brindará en Playa Grande de Mar del Plata. Quienes deseen participar podrán anotarse hasta las 10 de la mañana del mismo día.