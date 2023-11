Janina Ortiz fue la gran ausente en la entrega de diplomas a candidatos electos

El acto de entrega de diplomas por parte de la Junta Electoral de Mendoza a los candidatos electos congregó a los principales espacios políticos de la provincia. Dirigentes de Cambia Mendoza, La Unión Mendocina (LUM), el peronismo y el Partido Verde dieron presente en un Teatro Independencia, que se vio poblado de familiares y militantes de los protagonistas.

Un rostro que era esperado por el entorno político fue el de Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras y diputada electa por LUM. En medio de las causas judiciales que la rodean y la intención del radicalismo de impedir que asuma su banca, hoy fue la gran ausente.

Según informaron desde la Junta, presentó un certificado médico por un estado de anginas y de esta forma evitó mostrarse cerca de enemigos públicos y de la prensa convocada al acto, que podría hacer preguntas incómodas. Tampoco asistió su marido, el intendente de Las Heras, Daniel Orozco.

En las autoridades ejecutivas también hubo ausencias. Llamó la atención que Matías Stevanato no asistiera, como el resto de sus colegas peronistas. Por el lado del demarchismo, no acudió el jefe comunal de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. Los Andes consultó a los entornos de ambos dirigentes y no obtuvo respuestas.

Walther Marcolini (General Alvear) y Roberto Righi (Lavalle) fueron los dos intendentes actuales que tampoco aparecieron por la sala cultural mayor de los mendocinos.