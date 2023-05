¿Internas o consenso? Sin definiciones sobre candidaturas, el PJ mañana reúne a su Congreso Nacional

El Congreso Nacional de Partido Justicialista se reúne este martes a las dos de la tarde en CABA y no es mucho más lo que informaron sus organizadores. El peronismo afronta su asamblea más importante, con la coalición oficialista -de la que es su columna vertebral- sin resolver aún si definirá la candidatura presidencial en internas o por consenso. El PJ y aliados vienen de imponerse en La Rioja, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego, y tras las objeciones admitidas por la Corte Suprema a las candidaturas de Juan Manzur en Tucumán y de Sergio Uñac en San Juan, la oposición ahora quiere frenar judicialmente una nueva postulación de Gildo Insfrán a la gobernación de Formosa. ¿Este tema se discutirá en el gimnasio de Ferro? Insfrán es el presidente del Congreso Nacional Justicialista.

El Congreso fue convocado a mediados de abril pasado, en una reunión exprés (menos de 20 minutos) del Consejo Nacional, cumbre que presidió Alberto Fernández como titular partidario. Se dijo entonces que en el congreso de Ferro se “definirán las estrategias para las elecciones”. Se esperan más de 900 congresales llegados de todo el país.

Hace cuatro años, a esta altura el peronismo mostraba unidad en sus sectores mayoritarios y ya estaban avanzadas las conversaciones con el massismo. El 18 de mayo de 2019, Cristina Kirchner anunciaba que secundaría a Alberto Fernández en el binomio presidencial del Frente de Todos.

Hoy la situación es diferente. Alberto Fernández, desgastado por la gestión (y la inflación disparada en el último semestre) avisó que no irá por la reelección. Pero, a la vez, reclama internas en desafío al kirchnerismo. “A la Argentina no le entra un quilombo más”, dijo Sergio Massa el viernes pasado, en el tercer aviso hecho en la semana a favor de un candidato de consenso. “Un Gobierno por más que sea de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre, no tenemos que pelearnos en público”, insistió el ministro de Economía, a quien apoya un sector de la CGT para una eventual candidatura.

El sábado pasado se reunió el congreso del PJ bonaerense. Máximo Kirchner, titular partidario, al referirse a las PASO, echó mano a la idea que Cristina Kirchner buscó destacar en su reciente discurso en La Plata: “la clave debe ser un buen debate sobre un programa de gobierno”. ¿Se hablará en Ferro de un programa?

El kirchnerismo peronista va a Ferro con la expectativa puesta para la semana que viene. El 25 de mayo promete ser el pico del operativo clamor “Cristina 2023″. Los variados sectores del kirchnerismo convocan a un acto en la 9 de Julio que mezclará el recuerdo de los 20 años de la jura de Néstor Kirchner con el pedido a la vicepresidenta para que revea su decisión, y anuncie su candidatura presidencial. “Ella va a estar, no va a desairar a la multitud. Y creo que va a decir que va a ser candidata. Tengo toda la expectativa que diga que sí”, dijo el diputado nacional peronista, Eduardo Valdés. Llama la atención el silencio de La Cámpora. De ocurrir el milagro que espera la feligresía kirchnerista, ¿Daniel Scioli, Agustín Rossi o Juan Grabois sostendrán sus candidaturas presidenciales? Aníbal Fernández, que venía cruzándose fuerte con La Cámpora, dijo hoy que sería “el tipo más feliz del mundo” si el Frente de Todos (FdT) lograra consensuar una fórmula presidencial.

El peronismo ganó en La Rioja y La Pampa, y apoyó los candidatos de Salta y Tierra del Fuego. El PJ también esperaba vencer este domingo en Tucumán y San Juan. La Corte Suprema aceptó las objeciones a las candidaturas a vice de Manzur y a gobernador del sanjuanino Uñac. En el peronismo se acusó a la Corte de “avasallar las autonomías provinciales”. Ahora se teme que lo mismo ocurra con Insfrán.

Este lunes Juntos por el Cambio de Formosa presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de amparo para que se declare inconstitucional la postulación a la reelección de Insfrán. Las elecciones son el 25 de junio. Agustín Rossi advirtió sobre lo que puede ocurrir en Formosa: “los fallos (de la Corte) de la semana pasada habilitan a cualquier aventura procesal”.

Alberto Fernández viajó hoy a La Pampa para inaugurar un centro de atención a víctimas de violencia de género, y felicitó al gobernador reelecto, Sergio Ziliotto. “Lo que les pido es que ahora, que queda elegir el destino del país, por favor no lo entreguen a los mentirosos. Antes llegaron al gobierno mintiéndonos, después hicieron todo lo contrario”, dijo el presidente en su discurso. Ante la prensa, cuando se le preguntó si se reunirá pronto con la vicepresidenta y el ministro de Economía, las otras dos patas del Frente de Todos, para consensuar una estrategia electoral común, respondió: “No está previsto”.