Internaron de urgencia a Gerardo Morales por un cuadro de cálculos renales

Internaron de urgencia al gobernador de Jujuy Gerardo Morales. El precandidato presidencial de la UCR en Juntos por el Cambio (JxC) fue tratado por un cuadro de cálculos renales y su evolución es favorable.

La internación tuvo lugar en las últimas horas en una clínica de San Salvador de Jujuy. Morales fue atendido por un cuadro de “cálculos renales” y se encuentra “bien” y bajo “tratamiento con analgésicos”, añadieron fuentes del entorno del gobernador.

Durante la mañana, el gobernador jujeño había cumplido con actividades oficiales al encabezar la presentación de la línea de financiamiento “Crear Inversión Pyme Federal”, con tasas subsidiadas por la provincia y la Nación, informó Télam.

Para eso, firmó un acuerdo, vía streaming, con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo nacional, José Ignacio De Mendiguren.

Ayer, Morales había sostenido que la UCR, de la que es presidente, tiene que tener “una sola candidatura” en JxC, y ratificó además sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de octubre.

“El 90% del radicalismo tiene la idea de una sola candidatura. Hasta ahora solamente yo me presenté, hay que ver qué decide (el diputado Facundo) Manes, si confirma o no. Vamos a ir encaminados a un solo candidato del radicalismo porque, si no, se debilita el partido dentro de la coalición”, argumentó Morales en declaraciones a radio La Red.