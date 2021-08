Insólito: una precandidata a concejal reparte chalecos antibalas en Rosario

Una precandidata a concejal reparte chalecos antibalas en Rosario. Se trata de Silvia Canterella, de 50 años, que forma parte del espacio evangélico Una Nueva Oportunidad de la alianza de Juntos por el Cambio en Santa Fe.

“No queremos que la gente se arme, pero tampoco queremos que una bala nos perfore el estómago”, explicó Canterella al ser consultada por la insólita estrategia.

En diálogo con La Capital de Rosario, contó que la idea surgió a partir del consenso entre colaboradores en los barrios donde afirma que trabaja desde hace 12 años, entre ellos Tablada, Ludueña, Zona Cero y Empalme Graneros.

“No hace mucho que comenzamos; se me ocurrió la idea porque en los barrios que estamos trabajando son los más peligrosos de la ciudad. Y debido a las balaceras que hay, la gente tiene miedo”, agregó.

“Es una forma de pedir ayuda, necesitamos que nos protejan, más presencia de la Policía, del Estado, la seguridad y la tranquilidad y poder sentarnos tranquilos en la vereda”, dijo la precandidata.

Chalecos “caseros”

Sobre el origen de las prendas, Canterella dijo que están fabricados con tela resistente denominada “cordura”. Además, tienen bolsillos en el frente y en el dorso para agregarle cualquier tipo de material extra.

“Un gimnasio nos donó discos de fundición que se utilizan para hacer pesas, pero después el o la que lo va a usar le puede colocar el material que quiera como planchuelas de fundición y todo tipo de cosas resistentes”, detalló.

Esta no es la primera vez que Canterella se presenta a para una elección, en 2019 fue candidata con el partido Unite. “Tengo un trabajo territorial de hace muchos años y el voto fue de la gente que me conoce, compartiendo cara a cara todo el tiempo, no solo el merendero sino jóvenes en situación de consumos problemáticos y vulnerabilidad”, indicó.

Según informó TN.com.ar, la mujer se define como “cristiana evangélica” y afirma que trabaja en una iglesia en la que comenzó con el trabajo de asistencia a niños y niñas y luego se volcó a la labor social.