Insólito: por qué no hay marchas sindicales los sábados y domingos

Oscar De Isasi, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), explicó los motivos por los cuales no realizan sus reclamos los sábados y domingos, cuando hay menos tránsito en la calle.

“Los trabajadores en general utilizan el sábado para el descanso”, expresó De Isasi a Infocielo. Y agregó: “El domingo la mayoría lo usa para ver fútbol, ven al equipo que pertenecen y bien merecido lo tienen”.

Esto ocurrió en el marco de las manifestaciones y protestas sociales que se realizaron este martes en ciudades de Capital Federal, Buenos Aires y el interior del país.

ATE se concentró en las inmediaciones de la Plaza de Mayo “por las emergencias populares, en defensa de la soberanía y para que la crisis la paguen los que se benefician con los sufrimientos del pueblo”, según indicaron en un comunicado.

ATE representa a cerca de 30 mil auxiliares de escuelas bonaerenses. Por ello, ayer hubo reducción de las jornadas e incluso suspensión de clases.

Los piqueteros se reúnen en Plaza Constitución y en Plaza Miserere.

Al respecto, el secretario general señaló: “Prefiero perder un día de clases si eso garantiza las transferencias provinciales antes que no hacer nada y esperar que el FMI nos vaya cortando el financiamiento”.

Los gremios que se movilizaron ayer en Capital Federal hacia el Cabildo fueron, según consigna Clarín, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Federación Nacional Campesina (FNC) y la CTA Autónoma marcharon hacia el Cabildo.

Reclamaron “por las emergencias populares, en defensa de la soberanía y para que la crisis la paguen los que se benefician con los sufrimientos del pueblo”.

También hubo pedidos de “aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales por encima de la inflación; techo, tierra y trabajo; una ley de emergencia en violencia contra las mujeres”, y el rechazo “al monitoreo y el ajuste del FMI”.

Otras ciudades en las que hubo protestas fueron Mar del Plata, Azul, Olavarría, Paraná, Neuquén, Santa Fe y San Nicolás. También en Córdoba y Jujuy.

“Le estamos diciendo no al FMI. Es decirle no al ajuste para que se pueda construir una sociedad más igualitaria. Hay que actuar sobre los formadores de precios para que no dinamiten cualquier acuerdo que se haga”, señaló el secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro.