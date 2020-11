El Senado empezó esta tarde el debate del Presupuesto 2021, que ya tiene la media sanción de Diputados, pero, contra todas las previsiones, hoy no será ley: deberá volver a la otra Cámara para incorporar planillas que no figuraban.

Así lo informó en la tarde del miércoles el senador cordobés Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, miembro informante del cálculo de ingresos y egresos, el primero que presenta el gobierno de Alberto Fernández.

Por un error insólito se suspendió el tratamiento del Presupuesto 2021 en el Senado y vuelve a Diputados. Federico Lopez Claro | Corresponsalía

“Está todo perfecto. Simplemente que hoy, en el mundo, todos trabajamos por sistema y ninguno más lee los papeles y, entonces, el sistema tiene todo lo que tiene que tener, porque estas planillas figuran y figuraron siempre en la página web del Ministerio de Economía, y fueron leídas en la Comisión de Presupuesto y por la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero no fueron ingresadas [a la media sanción]”, explicó Caserio.

Agregó que “al no haber sido ingresadas en el texto de la ley, por más que estén en formato digital por sistema, deben ser incorporadas a este presupuesto” y aclaró: “Nuestro bloque (el Frente de Todos) no va a hacer ninguna modificación ni va a agregar ninguna obra de ningún tipo ni va a haber ningún cambio en el Presupuesto que viene de Diputados. Simplemente, solicitamos que estás planillas que figuran en el sistema que todos tuvieran y que todos trabajaron y que no están incorporadas a la ley sean incorporadas. Y, evidentemente, a mi entender la Cámara de Diputados tendrá que hacer una breve sesión para ratificar este Presupuesto”.

El insólito error se debió, según informó Caserio, a que “en la remisión del archivo digital PDF realizado mediante el sistema de Gestión Documentada por la Secretaría de Hacienda se detectó la presencia de saltos de página y cortes de datos”, que provocaron, entre otros problemas, “la omisión de determinadas obras”.

Es decir que el Senado, con la mayoría imbatible del Frente de Todos, y pese a las objeciones de la oposición, aprobará este jueves el Presupuesto 2021 pero, como se le realizarán modificaciones, que es básicamente la incorporación de dichas planillas, deberá volver a la Cámara de Diputados para ser finalmente convertido en ley.

Guzmán, presente

Toda esta explicación se produjo con el ministro de Economía, Martín Guzmán, presente en el recinto del Senado, probablemente esperando que el Presupuesto 2021 se convirtiera hoy en ley. Pero no.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo presente en el recinto del Senado donde iban a tratar Presupuesto 2021. Federico Lopez Claro | Corresponsalía

Hasta ahora, el Estado argentino viene funcionando con el Presupuesto 2019, elaborado en 2018 por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El Presupuesto 2020, presentado por su sucesor, Hernán Lacunza, nunca fue debatido por el Congreso.