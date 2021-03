Insólito: Alberto Fernández anunciaba al nuevo ministro de Justicia y empezó a sonar la canción de “Titanic”

El presidente Alberto Fernández dejó un momento insólito e incómodo tras su participación del lunes en “Fuego amigo”, el nuevo programa que sale por las noches de El Nueve.

El ciclo político es conducido por Cata D’Elía y Diego Schurman, quienes recibieron en su debut televisivo al jefe de Estado para una entrevista sobre las problemáticas de coyuntura. Por supuesto que entre las preguntas no faltó el nombre del reemplazante de Marcela Losardo como ministra de Justicia.

Cuando Fernández estaba por ratificar a Martín Soria, el diputado del Frente de Todos afín a La Cámpora y a Cristina Kirchner , un tema bastante particular comenzó a escucharse de fondo: “My Heart Will Go On”, la canción de Celine Dion para la película “Titanic” (1997), de James Cameron.

Según trascendió, la música sonó de manera inesperada porque un trabajador del canal tiene como ringtone el famoso tema del filme de catástrofe protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.