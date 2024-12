Insfrán desafió a la Corte: “Ningún porteño nos va decir quién tiene que gobernar Formosa”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional su reelección indefinida.

En sus declaraciones, Insfrán afirmó: “Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante”, en referencia a la decisión de la Corte, que fue percibida por el mandatario como una intromisión externa en los asuntos de la provincia.

El gobernador, quien lleva al frente de la provincia desde 1995, agregó: “Ayer algunos se pusieron contentos porque la Corte Suprema sacó un fallo, me alegro, pero nosotros en octubre sacamos la necesidad de la reforma de nuestra Constitución y con orgullo vengo a decirles que, una vez más, defendimos los intereses de cada uno de nosotros”. En ese sentido, reiteró que el pueblo de Formosa debe decidir sobre su representación y expresó que, a pesar de las expectativas de la oposición, la provincia continuará eligiendo a su gobernador.

Sin embargo, a pesar de su desacuerdo con el fallo, Insfrán aseguró que cumplirá con la decisión judicial: “Puedo estar de acuerdo o no con el fallo, pero de que tenemos que cumplir, vamos a cumplir. Es un tiro de gracia al federalismo. No es algo delegado a la Nación. No se olviden: las provincias son preexistentes a la Nación”.

El jueves pasado, la Corte Suprema falló a favor de un amparo presentado por el frente “Confederación Frente Amplio Formoseño”, dictaminando que la cláusula de la Constitución provincial que permitía la reelección indefinida de Insfrán, aprobada en 2003, resultaba ambigua y afectaba la alternancia en el Poder Ejecutivo, así como la división de poderes, que son esenciales para el funcionamiento democrático.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti coincidieron en que las provincias deben ajustarse a los límites de la Constitución Nacional, y argumentaron que la reelección ilimitada fomenta la personalización del poder, debilita el sistema de frenos y contrapesos, y otorga ventajas injustas en las contiendas electorales.

Por su parte, el juez Carlos Rosenkrantz señaló que estas prácticas pueden erosionar la representación democrática y dar paso a “prácticas autoritarias”, pero destacó que Insfrán podrá completar su mandato sin inconvenientes.

El fallo establece que Formosa deberá modificar su Constitución para limitar las reelecciones, siguiendo los procedimientos establecidos en su normativa.