Informe nacional: Mendoza mejoró en el índice de transparencia fiscal

Un nuevo informe publicado por el CIPPEC coloca a Mendoza entre las 10 provincias con mejor índice de transparencia fiscal. Comparativamente con 2019 y según lo relevado por el organismo, la provincia aumentó en un 0,7% su transparencia activa, lo que la coloca sólo por debajo de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y CABA.

Así, Mendoza presenta un puntaje de 8,80% en un rango de 10, teniendo en cuenta factores como presupuesto, ejecución y rendición de cuentas (rapidez en la publicación de datos), recursos y divulgación (publicación de normativas referidas a la administración económico-financiera).

Mendoza, entre las 10 provincias con mayor transparencia fiscal/CIPPEC

Si se compara con los valores del año 2014, que mostraba a la provincia como la jurisdicción menos transparente del país, el repunte es notable (logró subir de 51 puntos a 134). En palabras del Ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, Mendoza procurará lograr 100% de transparencia este año continuando con el plan implementado desde 2016: “El desafío es seguir mejorando y que la provincia suba en la tabla nacional. Constantemente ha ido mejorando en su transparencia”, contó.

Así mismo, adelantó que hay un índice que no se había observado pero que se viene trabajando y que sumará 0,5 puntos de transparencia: “Estamos en 88/100. Hay que procurar ganar estos doce puntos también. La meta es llegar al 100%. El año pasado estábamos doceava y ahora Mendoza está sexta”.

En esa línea, invitó a la población a revisar los datos que comparte la provincia en la página del ministerio para observar índices históricos y del año en curso, asegurando que “el gobierno publica todo”.

Argentina promedió para abajo

A nivel nacional, a diferencia de la situación local, el CIPPEC destaca una significativa baja en transparencia respecto a los últimos 6 años, promediando 7,2 respecto a los 7,8 puntos que marcaba en 2019. El descenso, según CIPPEC, es atribuido a varios factores, como la situación excepcional que se vivió en 2020: “En primer lugar, el hecho de que en 2019 varias jurisdicciones cambiasen de gobierno (de partido y/o de dirigentes), por lo cual el 2020 pudo haber sido un año de adaptación para gobiernos que habían comenzado su administración pocos días antes del inicio del año.

Por otro lado, la pandemia cambió las prioridades de política pública y los recursos con que los gobiernos cuentan para gestionar. En este sentido, sería razonable suponer que la calidad de las tareas que hacen a la gestión estatal provincial se viese afectada, aunque esta situación no constituye una razón válida para disminuir la rendición de cuentas de los gobiernos. De hecho, la situación excepcional requiere incluso mayores niveles de rendición de cuentas, a fin de mantener la confianza de la ciudadanía en los gobiernos que gestionan esta excepcionalidad. Prueba de que esto es posible es que durante 2020 nueve provincias han sido capaces de mejorar sus puntajes”.

No obstante, de acuerdo al documento, hubo 15 provincias que perdieron transparencia, observándose una diferencia de entre 1,64 y 5 puntos comparado con 2019. Corrientes, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco fueron las jurisdicciones con peor desempeño en ese sentido.

De acuerdo a Nieri, esta situación podría deberse a que “a veces no se llega a cargar la documentación”: “No es un trabajo de un día para el otro. Porque no se trata sólo de publicarla, sino también de procesarla, trabajarla. Yo no llegué a los 88 puntos en 2016. Había información que no era clara para difundir, no había mucha información. Entonces es un proceso”.