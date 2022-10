Inflación: empresarios de la construcción pidieron al Gobierno que acorte los plazos de pago

La Cámara Empresaria de Constructores Independientes de Mendoza (CECIM) festejó en el salón Palatium del Challao un nuevo aniversario. Dalmiro Barbeito, presidente del organismo, le hizo una lista de pedidos al Gobierno, cuyos funcionarios estuvieron presentes.

El gobernador Rodolfo Suárez no fue parte de la velada, sí estuvo el vicegobernador Mario Abed; además del titular de Infraestructura, Mario Isgró y la presidenta del IPV, María Marta Ontanilla, entre otros funcionarios.

Cerca de 600 personas se reunieron para el festejo que incluyeron a directivos de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan, de la Cámara de PyMes constructoras de La Plata y autoridades de la Confederación de PyMes Constructoras de la República Argentina. También estuvieron varios intendentes y legisladores.

Barbeito, quien transita su segundo año al frente de la cámara, dejó en claro algunos puntos que refieren a la actividad de la construcción y específicamente a cómo los encuentra hoy su profesión en el marco de la situación socio económica por la que atraviesa el país.

“Como todos sabemos, somos el sector que más contribuye al crecimiento y a la dinamización de la economía. Es por eso que debemos ser parte de los grandes proyectos de infraestructura que se planifican en la provincia. De esta manera, podemos garantizar el círculo virtuoso de la generación de riqueza y puestos de trabajo que ha caracterizado a Mendoza”, empezó diciendo el empresario.

El vicegobernador Mario Abed junto a su esposa y las autoridades de CECIM.

Por ese motivo considera que “es difícil la situación por la que atraviesan las empresas del sector, con una macroeconomía castigada con índices inflacionarios que no esperábamos y, se estima, van a seguir afectando la economía el próximo año; principalmente a las PyMES en general y especialmente a las de la construcción”.

El momento más enfático del discurso fue cuando hizo pedidos puntuales al Gobierno provincial, envuelto en algunas críticas. “La construcción es una industria que mueve grandes cantidades de inversión en forma intensiva; con un índice de inflación del 7 % mensual esta industria no funciona. Es imprescindible que los contratos se reajusten con la mayor precisión posible”. Aseguró también que ”tenemos la obligación de dialogar para encontrar una solución práctica en forma urgente; algo que hemos querido hacer y no hemos encontrado el camino”.

“Como dijimos, la inflación hace estragos en nuestros contratos. Es primordial acortar los plazos de cobro de los certificados de obra y hay que adaptar los sistemas administrativos de pago a la nueva realidad. Esto se ha visto en algunas reparticiones, pero en otras no. Si las empresas no cobran con las reglas lógicas, la utilidad se termina diluyendo. Hay que pagar con los términos del mercado, de lo contrario se incrementan los costos financieros”, expresó el presidente de la CECIM.

Por otro lado, se refirió al cuidado de la salud financiera de las empresas y al uso inmediato de los fondos recibidos por la compensación por no haber tenido Promoción Industrial durante más de 20 años. “La provincia no se puede dar el lujo de tener un plazo fijo de 1.023 millones de dólares. Esos fondos son la compensación por no haber tenido Promoción Industrial durante más de 20 años, situación que mejoró la posición de industrias en las provincias vecinas y atentó contra el crecimiento de Mendoza”, aseveró el empresario.

“Tenemos que dar un rápido uso a los fondos de Portezuelo del Viento. Eso ayudará a salir del estancamiento producido por la crisis económica que atormenta a nuestro país desde hace varios años y recientemente, empeorada por una pandemia que nadie esperaba. Estos dólares en moneda fuerte, con un peso devaluado, nunca rendirán más que ahora para ejecutar obras de infraestructura”, completó.

Las autoridades de CECIM junto al ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié.

Barbeito también dedicó parte de su discurso a destacar algunos puntos positivos en este tiempo como la importante ejecución de la obra pública que se viene produciendo post pandemia: “quiero hacer una especial mención al Plan de Obras Públicas del presupuesto 2022 y 2023, sobre todo, en obras de vivienda ejecutadas por el IPV y un gran plan de obras de saneamiento ejecutadas por parte de AySAM”.

Antes de finalizar, dijo que “las PyMES constructoras tenemos el tipo y tamaño de empresas que la nueva Argentina requiere: contamos con estructuras dinámicas, pequeñas y competitivas, dotadas del excelente recurso humano con que cuenta nuestra provincia”.

El anuncio del Gobierno

Por el lado del Poder Ejecutivo, quien recogió el guante fue el ministro de Infraestructura Isgró.

Con un discurso conciliador, Isgró prometió atender las solicitudes del sector constructor, detalló las obras llevadas adelante y hasta les hizo un anuncio.

“Mañana (por hoy) sale publicado el llamado a licitación del acueducto Monte Comán-La Horqueta”, anticipó Isgró. La obra depende de la aprobación del financiamiento de la Legislatura, pero el gobernador había anticipado que el proceso se iniciaría con fondos propios de la provincia.

La licitación saldrá publicada en el Boletín Oficial del lunes.