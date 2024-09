Indagaron a Eduardo Belliboni por presunto desvío de fondos para financiar al Polo Obrero

Eduardo Belliboni prestó declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py por la causa donde se lo investiga por presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo para financiar el Polo Obrero (PO).

La indagatoria que frente al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita se extendió a lo largo de tres horas. Durante ese tiempo, el dirigente social y María Isolda Dotti, una militante del PO que se acercó a Comodoro Py con el mismo fin que Belliboni, negaron las acusaciones de extorsión y coacción.

Los referentes del PO describieron además el funcionamiento de los comedores y dieron algunas explicaciones por los cargos que se les imputan, pero no hicieron referencia a los delitos de administración fraudulenta y facturas apócrifas que forman parte de la denuncia en su contra.

En tanto, ambos dirigentes manifestaron los problemas que significa gestionar las necesidades de las personas y describieron las consecuencias de la campaña negativa que sufrieron en los medios de comunicación.

A su vez, Belliboni calificó la cobertura en su contra como un “fusilamiento mediático” y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la filtración de conversaciones telefónicas y chats privados.

Además, el referente del PO manifestó que esos datos eran reportados directamente a la titular de Seguridad antes que, a la Justicia, informó la agencia NA.

Por su parte, Dotti confirmó la existencia de sanciones contra los beneficiarios de parte de las organizaciones, pero argumentó que no se aplicaban sobre las personas que no formaban parte de las movilizaciones, sino a los que no cumplían con las prestaciones correspondientes.

También declararon que las listas de espera para recibir alimentos o planes tenían que ver con que el dinero que recibían por parte del Estado no era suficiente. Tanto Belliboni como Dotti habían sido citados el pasado 27 de mayo tras el allanamiento de los comedores que administra el Polo Obrero.

La llegada de los dirigentes sociales a Tribunales estuvo acompañada de militantes de la agrupación de izquierda con el objetivo de respaldarlos bajo el lema “Basta de persecución”.