Imputaron a la funcionaria acusada de violar la cuarentena para celebrarle el cumpleaños a su perro

La justicia cordobesa imputó a una funcionaria municipal de la localidad de Villa Giardino, en el departamento de Punilla, luego de que saliera a la luz la celebración de cumpleaños que la mujer le realizó a su perro.

Según lo detalló La Voz, la fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, imputó hoy a Campos por la posible violación al artículo 205 del código penal nacional en lo que respecta al incumplimiento del aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus.

El escandaloso caso tomó estado público luego de que el jefe local del Centro de Operaciones de Emergencia (el organismo que se encarga del cumplimiento de las medidas sanitarias en Córdoba), Norberto García, decidiera renunciar debido a que habría descubierto a la jefa de Inspectoría de la Municipalidad, Verónica Campos, llevando adelante la celebración de cumpleaños de su mascota.

Según lo declaró el propio García, al momento del operativo había 10 personas en la casa de la funcionaria en clara violación de las medidas sanitarias. En tanto, el intendente de Villa Giardino, Omar Ferreyra, confirmó este lunes que García fue restituido en su puesto y Campos fue suspendida hasta que existan más precisiones de la justicia.

En tanto el jefe comunal declaró a medios locales que “Yo no le di ningún respaldo a esta empleada municipal pero tenemos que investigar qué pasó” , además puntualizó aclaró que la funcionaria es una persona contratada.