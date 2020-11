Hoy, en una sesión que se anticipa será bastante extensa, el oficialismo dará media sanción en la Cámara de Diputados del Congreso al proyecto de ley de aporte de las grandes fortunas, por la cual se buscan recaudar unos $ 300.000 millones, que saldrán de un aporte por única vez de aquellas personas que tienen patrimonios mayores a los $ 200 millones.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores del frente de Todos, como Carlos Heller y Máximo Kirchner, y despertó cruces y puntos disidentes entre los partidos políticos y también en los legisladores mendocinos, ya que habrá un reparto de votos a favor y en contra.

Entre los millonarios que deberán pagar esta carga tributaria, que según la AFIP son 9.298 personas, de las cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos (el 0,02% de la población), figuran nada menos que Máximo Kirchner, presidente del bloque Frente de Todos (FDT), y otros siete legisladores nacionales.

Se trata de los diputados Atilio Benedetti, radical entrerriano, y José Ignacio de Mendiguren, massista bonaerense que integra la bancada oficialista (de licencia por presidir el banco público BICE) y se declaró abiertamente en contra del impuesto.

También los senadores oficialistas José Alperovich (Tucumán), que también cursa una licencia, pero para afrontar una denuncia penal por violación, y Maurice Closs (Misiones); y sus colegas opositores Eduardo Costa (Santa Cruz) y Roberto Basualdo (San Juan), de Juntos por el Cambio (JPC), y Juan Carlos Romero (Salta), del interbloque Parlamentario Federal.

El voto de los mendocinos

A favor del proyecto están los tres diputados nacionales por Mendoza oficialistas: Omar Félix, Alejandro Bermejo y Marisa Uceda. A este grupo hay que agregar a José Luis Ramón, diputado que conduce el interbloque Argentina Federal.

En tanto, de manera negativa se pronunciarán los de Juntos por el Cambio, que son seis legisladores mendocinos: Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Omar De Marchi, Federico Zamarbide, Claudia Najul y Luis Petri.

Desde el oficialismo, Uceda dijo a Radio Nacional que necesitan “la solidaridad de los que más tienen frente a la crisis”. Además, planteó que “es justo y legítimo, porque la distribución de la riqueza tiene que ser justa, más en contextos de pandemia”.

“Lo que se está pidiendo es un aporte para hacer frente a una situación crítica que nos toca vivir. También tiene que ver con la posición de un gobierno que, a diferencia de la gestión anterior, el sacrificio lo tienen que hacer no los que menos tienen sino a quienes les sobra”.

Sin dudas el voto de Ramón será importante, sobre todo para que el oficialismo consiga el número necesario para pasar la mitad más uno de los votos.

En diálogo con El Destape, el líder de Protectora comentó que será un día “histórico” en el cual “se va a repartir un poquito de la torta”. El legislador también criticó a la oposición al expresar que “no se trata de un impuesto”, sino que “es un aporte que será extraordinario, por única vez”.

Sobre la actitud del radicalismo, el legislador mendocino evaluó que hay un “radicalismo Pro que quedó socio de una dirigencia que va en contra de los principios históricos de la UCR”, y agregó que, si el expresidente Raúl “Alfonsín se levantara de su tumba, habría un problema muy serio” ya que “son los mismos que acompañaron todas las leyes necesarias para ajustar”.

Desde Juntos Por el Cambio, Cornejo rechazó la idea al indicar que es “un recurso de puro discurso, más para la tribuna que otra cosa”.

“Hay mucho relato en Argentina: tenemos un sistema impositivo muy regresivo que financia al Estado con impuestos al consumo; el impuesto clave debería ser Ganancias y Bienes Personales”, sostuvo en radio Continental.

“Traer esto al coronavirus no me parece más que un relato que suena bien, pero los ricos no tienen propiedades porque no las tienen específicamente a su nombre sino de fiducios y empresas: cambiar eso sería innovador”, opinó.

En tanto, se preguntó: “¿Por qué no se hizo durante los años de gobierno del kirchnerismo? Es un recurso de puro discurso, y lo veo más para la tribuna que otra cosa”.

Puntos centrales

Los puntos centrales del proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas que será tratado esta tarde en el marco de una sesión especial de la Cámara de Diputados contempla los siguientes aspectos: