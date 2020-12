Iglesias ratificó aumento del 30%, bono de $10.000 y ayuda extraordinaria para municipales de Guaymallén

El intendente Marcelino Iglesias fijó por decreto un aumento del 30% en los salarios de los empleados municipales de Guaymallén, así como un bono por única vez de $10.000 y una ayuda extraordinaria a pagar desde enero de 2021.

De acuerdo al decreto municipal 2.848 , publicado este lunes en el Boletín Oficial, la suba del 30% de la asignación de la categoría “A” y su correspondiente correlato en las categorías subsiguientes. Será repartida cada mes en un 5% desde diciembre de 2020. Luego se aplicará esa cifra -no acumulativa- sobre el sueldo de febrero, abril, junio, agosto y octubre de 2021.

“Todos los incrementos acordados, se otorgan a cuenta de lo que se acuerde en las paritarias de 2021″, anticipó el intendente guaymallino.

Además, Iglesias confirmó un “bono compensación y estímulo” equivalente a $10.000 a pagar por única vez en enero de 2021 a todos los agentes municipales escalafonados.

“Dicha suma se abonará por persona y no por cargo, en concepto de ayuda extraordinaria, a pagar en planilla suplementaria del mes de enero de 2021. La misma no será otorgada a personas que ostenten un cargo como funcionarios políticos y tendrá carácter de asignación no remunerativa y no bonificable”, se aclara en el decreto 2.849 .

En tanto, el jefe comunal de Guaymallén añadió $3.500 en concepto de “ayuda extraordinaria”. Los trabajadores recibirán el dinero en planillas suplementarias en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Según lo dispuesto en el decreto 2.850 , la suma “no será otorgada a personas que ostenten un cargo como funcionarios políticos y tendrá carácter de asignación no remunerativa y no bonificable y se liquidará a través del Código 125 denominado ‘bono compensación y estímulo’”.

Vale aclarar que Iglesias firmó los decretos luego del fracaso de la negociación paritaria con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén, ya que, según se precisa en la normativa, el gremio se ausentó en la reunión pactada para el pasado 11 de diciembre.