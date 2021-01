“Sorprende la decisión del Presidente de no invitar al Gobernador”, dijo Ibáñez sobre el viaje a Chile

Las repercusiones sobre la visita del presidente Alberto Fernández a Chile, con un grupo de gobernadores peronistas, sin la presencia de Rodolfo Suárez, continúan.

Además de la catarata de tuits que lanzó el oficialismo hablando de discriminación, quien sumó su opinión fue el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez. Luego de inaugurar un Centro de Documentación Rápida (CDR) en la Ciudad de Mendoza, se refirió al tema como “una cosa sorprendente”.

Los mandatarios que se sumarán a este viaje serán Sergio Uñac de San Juan, Gustavo Sáenz de Salta, Ricardo Quintela de La Rioja y Raúl Jalil de Catamarca, todos de provincias ubicadas en la zona limítrofe con Chile. El Presidente también estará acompañado por su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller Felipe Solá. Así el mandatario de Mendoza, Rodolfo Suárez, quedó fuera de este armado.

“Es una cosa sorprendente, realmente la provincia que tiene el paso fronterizo más importante del oeste argentino, con un corredor bioceánico, el comercio internacional, el trabajo conjunto con la aduana. Sorprende la decisión del Presidente de no invitar al Gobernador”, sostuvo el funcionario, aclarando también que “hasta el momento no hubo ningún diálogo con el Gobierno Nacional” sobre el desaire.

Y aprovechó para cargar las tintas con el Ejecutivo Nacional al considerar que “esto demuestra a las claras que hay cosas que en la Argentina están siendo muy difíciles”. Además, ironizó sobre un posible olvido de Cancillería porque “no son tantas las provincias argentinas.

“En la relación con el Gobierno Nacional, el Gobernador ha mantenido diálogo y cuando no ha estado de acuerdo con las decisiones nacionales o hay algo en donde no ha estado conforme, ha marcado claramente su posición. Siempre en un ámbito de dialogo y se ha parado ante ciertas decisiones nacionales en los casos en que ha sido necesario”, comentó en relación a un condimento político en la decisión de Fernández, ya que Suárez es el único gobernador radical que no será parte de la comitiva.

Ibáñez recalcó que “en el resto de las cosas se ha ido trabajando en forma conjunta y con diálogo”. Por ese motivo insiste en que “es una decisión que sorprende” porque “no puedo saber cuál es el móvil que lleva a un Presidente de un país federal como la Argentina a tomar una decisión de esta naturaleza”.