¿Hubo alerta meteorológico? El Gobierno de Mendoza defendió el sistema de radares

En las redes sociales no tardaron en caer un sinfín de reclamos por la lluvia y el granizo de ayer. Algunos apuntaban a la lucha antigranizo, y otros a los alertas meteorológicos emitidos, que no habrían advertido lo severo de la tormenta.

Daniel Burrieza, director de Defensa Civil de Mendoza explicó a Los Andes que “la provincia tiene centros de operaciones en el Aeropuerto, en San Martín y en San Rafael, con los que tenemos comunicación vía Tetra en forma permanente”.

“Defensa Civil de Mendoza emite alertas meteorológicas ¿Tiene meteorólogos que interpreten lo que genera el SMN y lo adaptan a la región? No sabemos ¿Tiene potestad para emitir alertas meteorológicas? No hay legislación al respecto. Así, los ciudadanos son los perjudicados”, se preguntó Juan Rivera por su lado, quien se presenta como científico, en sus redes sociales.

Revuelo en las redes por la tormenta en Mendoza.

Agregó también que “el @SMN_Argentina no tiene la capacidad de emitir un ACP porque no tiene radares en Mendoza. Eso hubiera sido clave, pero la Provincia parece no estar interesada en poner a disposición los radares operativos (de tecnología obsoleta a esta altura) que posee”.

En cuanto al funcionamiento del sistema de radares, Burrieza aclaró que “además recibimos el pronóstico de la propia Dirección de Contingencias Climáticas que hace un radio sondeo y también lo publicamos, son los mismos radares”. Esa área, que depende del Ministerio de Economía, cuenta con metereorólogos.

“Y además recibimos el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que es el que emite alertas para todo el país. Trabajamos y tenemos una relación directa. Lo de ayer fue una tormenta que superó cualquier situación, por más que el radar lo haya dicho, era imposible que se evitara. El radar dice dónde esta y que es lo que va a pasar y lo transmitimos”, explicó el funcionario.

Ayer se emitió el pronóstico pero “si usted me dice que si coincide el de Nación con el de la Provincia, ahí puedo decir que Nación a nosotros nos pasa algo así muy lejos, por eso nos basamos tanto en la Dirección de Contingencias Climáticas que está en Mendoza”, Destacó.

Consultado sobre si los radares provinciales están a disposición del Servicio Meteorológico Nacional como se preguntaba Rivera, el titular de Defensa Civil respondió: “eso no lo sé”.

“En la mañana (por ayer) emitimos una alerta en conjunto, con el mapa que manda Nación, pero sacamos algo específico de Mendoza. Si leés el alerta que sacamos ayer dice tormentas en tales lugares, que después esa tormenta resultó mucho más fuerte. No lo podíamos saber hasta que ocurrió en la tarde, pero a las 10.30 teníamos el alerta”, argumentó.