Horacio Rodríguez Larreta: “El kirchnerismo ha hecho de Argentina un país unitario”

El jefe de gobierno porteño llegó a Mendoza a 15 días de las elecciones provinciales para respaldar a Alfredo Cornejo. La perlita que dejó su visita es que también acompañó a quien hoy suena como su posible vicepresidente, Rodolfo Suarez. Además, pasó por Luján, un municipio que durante los últimos 8 años había sido gestionado por el PRO, pero que, actualmente, el PRO ahora separado de Omar de Marchi, corre el riesgo de perder lo que ha sido un bastión provincial.

-¿Podemos decir que la relación con el sector de Omar de Marchi está totalmente quebrada?

-Yo siempre defiendo la unidad de Juntos por el Cambio. Lo dije siempre, lo dije el primer día. Lo hago en todo el país por igual. Soy coherente, defiendo a Juntos por el Cambio en todo el país. Y acá, Juntos está reflejado en Cambia Mendoza.

-Cornejo dijo que si la macro se ordena, Mendoza vuela. ¿Coincide?

-Sí, coincido. Si la macro se ordena, Mendoza vuela y parte de la Argentina vuela. Hay un potencial enorme en Mendoza. Hoy, el mundo necesita de los alimentos argentinos producto de la guerra. Mendoza tiene economía regional, tiene olivas, tiene toda la vitivinicultura, el mosto, tiene mucho potencial. Con una macro ordenada, bajando la inflación, sobre todo, y dando previsibilidad, van a haber inversiones y va a haber crecimiento y trabajo mendocino. En el turismo, por ejemplo, Mendoza tiene uno de los lugares más lindos de Argentina, y me quedo corto, en todo Latinoamérica. Con más estabilidad, mayor conectividad y más vuelos, podemos explotar un sector que da mucho trabajo. También, la energía que tienen en el sur de la provincia, la parte norte de Vaca Muerta, ahí también hay un potencial, producir y exportar gas que el mundo necesita.

-Ha dicho que es necesario realizar transformaciones importantes. ¿Con qué dirigentes o sectores ve hoy que puede entablar un acuerdo?

-Primero, dentro de Juntos por el Cambio, debemos consolidar la unidad y seguir creciendo, como estamos haciendo. En esta elección, por ejemplo, hemos logrado un acuerdo en Santa Fe con el socialismo, y también hay sectores del peronismo que encabezan nuestra boleta, como Poggi en San Luis. En elecciones anteriores hemos sumado a Ricardo López Murphy, y también se han unido personas independientes como Facundo Manes y Margarita Stolbizer. Estamos en un proceso de crecimiento constante, y también contamos con la figura de José Luis Espert.

El jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta, llegó a Mendoza para acompañar la candidatura de Alfredo Cornejo. retrato Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿Hay alguien que todavía no está, pero que le gustaría incorporar?

-Hoy, creo que la idea es consolidar lo que tenemos. Estamos trabajando en un cambio profundo en la Argentina, lo más importante es que sea duradero y poner fin a esta política pendular que hemos vivido. Vamos por un cambio profundo y duradero.

-¿Hay algún candidato posible para la vicepresidencia?

-No, no hay ningún candidato definido. Si se tratara de otro partido, personalmente creo en la diversidad y consideraría una buena alternativa una fórmula mixta. Sin embargo, cualquier candidato debería surgir del consenso dentro del otro partido, no ser elegido por mí de manera unilateral.

-Si le dan elegir ¿Suarez o Morales?

-Yo no soy el que tiene que elegir, es el radicalismo. Hoy por hoy Morales, es candidato a presidente.

-Hay algunas opiniones que asegura, es más competitivo para Juntos por el Cambio una sola lista y no ir a unas PASO. ¿Qué piensa?

-Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la competencia, sanamente manejada, fortalece. De hecho, en la última elección hicimos PASO en 17 provincias y se manejó con mucha responsabilidad, y así fue como ganamos.

-Si usted ganara las elecciones, ¿Patricia Bullrich sería integrante de su gabinete?

-Yo me imagino cualquier cosa, sin poner nombre, el que gana conduce y el que pierde acompaña.

-Hay un problema que aqueja a los mendocinos qué es el de la coparticipación ¿Hay algún plan o proyecto para modificar esta situación?

-Sí, la Argentina va a volver a ser un país federal. Hoy en día, el kirchnerismo ha hecho de Argentina un país unitario ya que ha concentrado todo el poder en el gobierno nacional. Durante 16 de los últimos 20 años, el kirchnerismo ha gobernado y ha concentrado todos los recursos en el gobierno nacional.

-¿Cuál es el plan?

-Primero, es necesario cumplir con la Constitución y modificar el sistema de coparticipación. Creemos que podemos lograrlo mediante un acuerdo. La Constitución es clara y me comprometo a devolverle a Argentina su carácter federal.

-Mendoza fue pionera en ficha limpia y con boleta única ¿En caso de ser presidente impulsaría estas dos medidas?

-Sí, estoy de acuerdo con ambas cosas. En la ciudad votamos con boleta única, y personalmente creo en ese sistema. Es lo que vamos a hacer y es lo que hemos estado proponiendo desde el principio. Desde la Cámara de Diputados, hemos impulsado proyectos sobre ficha limpia.