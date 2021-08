Hizo estafas millonarias, estaba prófugo y lo detuvieron en pleno acto mientras lanzaba su candidatura a concejal

Max Talavera es un empresario de Formosa que estaba prófugo desde mayo pasado y terminó siendo detenido el miércoles en la ciudad de Laguna Blanca, mientras lanzaba su candidatura como concejal. El hombre estaba en pleno acto de campaña en la que participaba como candidato por el frente Estamos con Vos, según informaron medios locales.

Talavera es oriundo de Venado Tuerto, de donde se fugó y dejó varias deudas. Fuentes judiciales explicaron que el dueño de la firma “Max Construcciones” fue acusado de cometer estafas millonarias, le prometía casas “llave en mano” a las personas, pero los damnificados denunciaron que nunca obtuvieron nada.

Según publicó el diario La Capital, no había indicios de que la empresa constructora atravesara por problemas financieros, ya que trabajó con normalidad hasta el 28 de abril, es decir, que Talavera hacía las estafas a consciencia, no era que después no podía construir y les devolvía la plata.

“Desde mayo no había más novedades de él en la ciudad, a partir de la radicación de las denuncias se lo empezó a buscar, manejábamos datos respecto a que tenía familia y una pareja en provincia de Buenos Aires. Pero finalmente con la ayuda de la Agencia de Investigación Criminal obtuvimos el dato de que se encontraba viviendo en su ciudad natal (Laguna Blanca) en provincia de Formosa”, explicó Damián Casullo, el fiscal que investiga la causa, en diálogo con Venado24.

Actualmente, el empresario formaba parte de la lista de Gabriela Neme, precandidata a diputada nacional por el frente Estamos con Vos, partido opositor al oficialismo del gobernador Gildo Insfrán.

Talavera, además, se presentaba como “expolicía” y “joven emprendedor”, pero tras varios meses de búsqueda finalmente fue detenido ayer durante un acto en Formosa junto a la concejala capitalina Neme y al empresario Luis Bigatti, frente a los presentes.

Qué dijo Neme sobre la detención

Por su parte, la precandidata a diputada nacional Gabriela Neme habló este jueves sobre la detención de su compañero de lista y la adjudicó a una “persecución política”.

“La gente que los trasladó le hizo saber en todo momento que esto es una consecuencia por estar conmigo. Se trata del joven que se animó a organizar una caravana en la ciudad de Insfrán”, opinó Neme en diálogo con el diario local La Mañana. “Él ingresó desde Venado Tuerto y nadie le hizo problemas”, apuntó.

Neme admitió la existencia de la causa judicial y consideró que Talavera “también es víctima”. “Hay dos imputados, está él y otra persona que está libre, que es quien cobraba o vendía las viviendas a nombre de Max. Decía que era apoderado de la empresa. Según Max y su abogada, no hay ni una firma que lo involucre en una estafa”, aseguró.

Por último Neme reafirmó la candidatura de Talavera dentro de su espacio. “De ninguna manera lo vamos a dejar solo. Sabemos quién es Max, será la Justicia la que tendrá que responder”, destacó la mujer.