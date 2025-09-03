3 de septiembre de 2025 - 19:46

Hirieron a un periodista en las inmediaciones del acto de Javier Milei en Moreno: incidentes previos

Se trata del cierre de campaña de LLA en Moreno, que estuvo marcado por la violencia. La administración de Axel Kicillof había advertido "graves riesgos".

Javier Milei arriba en Moreno para el cierre de campaña, en medio de incidentes.

Foto:

Foto:

m1
Los Andes | Redacción Política
Redacción Política

Redacción Política
En el lugar se registraron una serie de incidentes, donde militantes libertarios y opositores intercambiaron piedrazos y golpes de puño en la antesala del del evento. Frente a las agresiones, la Policía local tuvo que intervenir para sofocar los desmanes. Por otra parte, un periodista fue agredido por militantes.

Periodista herido en el acto de Javier Milei

Christian Mercatante, periodista de América TV, resulto herido mientras cubría el acto de cierre de campaña del presidente Javier Milei en el partido de Moreno. Recientemente se viralizaron varias imágenes que lo muestran con el rostro completamente ensangrentado.

Siguiendo el reporte de Noticias Argentinas, la agresión se produjo en las inmediaciones del Club Villa Ángela. Mercatante, que trabaja como cronista para el programa "Desayuno Americano", fue atacado por militantes que se encontraban en el lugar.

Tras el hecho, colegas del cronista repudiaron el hecho. "Esto es lo que pasa cuando el presidente dice que 'no odiamos lo suficiente a los periodistas'", señalaron.

El ataque al periodista fue uno de los episodios de violencia que se registró en Moreno. El evento estuvo precedido por amenazas de dirigentes opositores, una advertencia formal del Ministerio de Seguridad bonaerense sobre "graves riesgos" y la controvertida entrada al predio de un grupo de encapuchados con la presunta complicidad de la Policía Federal.

De esta manera, la recta final de la campaña bonaerense queda marcada por la violencia.

Disturbios en Moreno: la previa del acto

Al menos un joven fue detenido por la Gendarmería, según informó la agencia Noticias Argentinas. Los disturbios ocurrieron poco antes de las 19 en la esquina de la Ruta 23 y la calle Magallanes, en las inmediaciones del mencionado Club.

Durante los enfrentamientos se arrojaron proyectiles, incluyendo "una botella y algunas piedras", lo que obligó a las tropas de Gendarmería a movilizarse para restablecer el orden. A pesar de la tensión, no se reportaron heridos de gravedad.

Los protagonistas de los incidentes fueron un grupo de aproximadamente 50 militantes identificados con el kirchnerismo. Este grupo se había congregado desde temprano en la zona con banderas que portaban las leyendas "Milei es muerte" y "Fuera Milei".

Cabe mencionar que los enfrentamientos se dieron en el marco de la fuerte polémica previa entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires por las condiciones de seguridad del acto. Al respecto, la administración de Axel Kicillof había advertido que existían "graves riesgos".

Operativo de la policía bonaerense en Moreno: despliegan 500 efectivos, perros, motos
Operativo de la policía bonaerense en Moreno: despliegan 500 efectivos, perros y motos.

Operativo de la policía bonaerense en Moreno: despliegan 500 efectivos, perros y motos.

  • El acto: Club Villa Ángela de Moreno, un distrito gobernado por el peronismo.
  • Tensión previa: el evento está precedido por amenazas de dirigentes locales y una advertencia formal del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre "graves riesgos".
  • Operativo de seguridad: se desplegó un operativo de máxima seguridad con fuerzas federales y la Casa Militar que buscaban evitar incidentes como los ocurridos en Lomas de Zamora.
  • Contexto político: el acto se da en medio de los escándalos por los audios de corrupción que involucran al círculo íntimo del mandatario y a días de una elección clave en la provincia.
