Hebe de Bonafini se metió en el conflicto de la familia Etchevehere y criticó a Grabois: “No me gusta nada”

Hebe de Bonafini se metió en el conflicto por el campo de la familia Etchevehere y fue crítica con Juan Grabois, el abogado de Dolores Etchevehere y uno de los referentes del Proyecto Artigas.

En diálogo con radio Cooperativa, la titular de Madres de Plaza de Mayo dijo que la situación “es un lío al cohete”. “Grabois es un tipo que no me gusta para nada, es algo que no corresponde, menos poner a la gente a tomar el terreno”, afirmó.

“Y la señora esa (por Dolores Etchevehere) si quiere el terreno que se pelee ella”, agregó e insistió: “No les creo en este plan que tienen a ninguno de los dos”. Sin embargo, las diferencias entre Bonafini y Grabois son de vieja data.

En 2019 cuando Grabois propuso la “reforma agraria” la titular de Madres lo calificó de “desagradable” y “caradura”. “No me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros”, sostuvo Bonafini en aquel momento.