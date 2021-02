Hebe de Bonafini quiere que los argentinos reemplacen la carne por arroz, lentejas y garbanzos

La titular de Madres de Plaza de Mayo , Hebe de Bonafini, llamó a los argentinos a reemplazar la carne por arroz, lentejas y garbanzos debido a los últimos aumentos y las críticas por la presunta mala calidad de los cortes a precios populares. Fiel a su estilo, también arremetió contra los supermercados.

“Nosotros tenemos que aprender a suplantar la carne, con algunas cosas, no te digo todos los días. Tenemos que aprender a comprar”, dijo la dirigente, quien confesó: “Ahora empecé a ver las diferencias de los precios”.

“Tenemos que aprender a caminar, hay que buscar precios. Hay muchas cooperativas que venden de todo baratísimo”, reflexionó durante la habitual marcha de los jueves, la cual encabeza de manera virtual por las restricciones de la pandemia .

“Tenemos que aprender a comprar, a suplantar. La lenteja, la quinoa, los garbanzos, tienen muchísimas vitaminas y muchísimos proteínas. Está bien tenemos que cocinar más que la carne, más que el churrasco y el asadito de vez en cuando nos gusta, no digo que no. Pero no estemos centrados en comprar carne y vivir de la carne”, lanzó Hebe.

Para reforzar su hipótesis, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo elogió a los asiáticos por su dieta y la compartió a modo de ejemplo para los argentinos.

“Piensen que los chinos, los coreanos y los vietnamitas vivieron la guerra comienzo arroz. Nosotros tenemos que aprender a comprar para ayudar. Así ayudamos al Gobierno a que se de cuenta de que el supermercado es una estafa. Que la carne la tendrían que vender todos, los carniceros y los supermercados”, dijo.

En contra de los supermercados y de las frutas que son caras, Hebe manifestó: “¿Cuántas veces el almanecero o el carnicero de barrio te da una mano? Los supermercados siempre los ponen altísimos. No compremos la fruta que no es de estación. Cuando una cosa es cara decir ‘no la compro, ya se van a encargar de rebajarla’. Si todos decimos que a ese precio no la vamos a comprar, las manzanas se la van a tener que comer ellos”.

Además, la simpatizante del kirchnerismo llamó a no comprar manzanas si son costosas para los presupuestos de las familias.

“Compremos duraznos que están más baratos, compremos bananas. Pero que no se nos ocurra comprar manzanas rojas porque no se pueden pagar esos precios. (...) No nos empeñemos en comprar carne. Si hay pueblos que se han alimentado a eso -arroz, garbanzos, cus cus y lentejas-, ¿por qué nosotros tenemos que comer todo el día carne?”, consideró Hebe.