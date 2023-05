Hebe Casado: “La reforma de la Constitución no está en la agenda de la gente”

La precandidata a vicegobernadora de una de las opciones de Cambia Mendoza es Hebe Casado, quien mantiene la acidez que demuestra en las redes sociales para hablar de la oposición, principalmente sobre La Unión Mendocina, pero ensaya diplomacia para evitar opinar sobre proyectos que desconoce.

En ese marco, se animó a confirmarle a Los Andes que un proyecto clave del gobierno de Rodolfo Suárez como lo es la reforma de la Constitución, “no está en la agenda de la gente” y por lo tanto no sería una prioridad en un nuevo gobierno de Alfredo Cornejo.

Por otro lado, sostuvo que es necesario reformar la educación mendocina y defendió el ítem aula, a pesar de reconocer que hay casos “ínfimos” que deberían revisarse. Aseguró que si se asume el cargo, no se mudará de San Rafael y buscará darle “territorialidad” a la gestión. También reconoció que existe fuga de profesionales de la salud, pero lo adjudica al contexto económico del país.

- ¿Cómo encuentra la campaña a menos de un mes de las elecciones?

- Recorriendo toda la provincia, yendo para arriba y para abajo. Acomodando la agenda de mí trabajo particular privado con la de la campaña, que es bastante intensa. Durmiendo poco y caminando mucho.

- ¿Para concretar su candidatura, hubo inclusión de cargos del Pro en el próximo Gobierno?

- El acuerdo fue con aquellos candidatos que van en las listas y la vicegobernación. Después hay gente integrando equipos técnicos, trabajando actualmente en el armado del programa de gestión en el caso de ganar.

- ¿Qué propuestas incluyen en la plataforma de Gobierno, con el lugar que les dio la UCR?

- Tenemos objetivos en común que son la modernización del Estado y hacer un Estado más inteligente y eficiente; que no le ponga trabas al que quiera emprender y trabajar. Va por ese lugar. También en cuanto a educación, pensar en una ley nueva.

- ¿Cuáles son las reformas en educación que se deben hacer?

- En realidad no tenemos Ley de Educación. La provincia está en deuda respecto a esto. Hay que hacer una ley nueva. Se planteó durante la pandemia realizarla y por diferentes razones se dio marcha atrás. Creo que es momento de que todos los integrantes de la comunidad educativa se pongan a trabajar al respecto, incluyendo la tecnología que ya es parte y modificando las currículas, para actualizarlas a los tiempos que corren.

- Mucho se ha hablado en esta campaña sobre el ítem aula, prácticamente 9 de 10 precandidatos salvo Alfredo Cornejo, han dicho que es necesario revisarlo. ¿Qué opinión tiene al respecto?

- El ítem aula es un premio al docente que está frente al aula. No es un presentismo como lo plantean algunos candidatos. El presentismo ya está incluido dentro del bono de sueldo, como cualquier trabajador estatal. Quizás hay algunos casos muy puntuales que hay que rever, pero son ínfimos. El ítem aula vino para que el docente esté la mayor cantidad de tiempo con el alumno, para que no tengan que estar cambiando cada dos o tres meses por diferentes razones. Creo que trajo mayor calidad a la relación alumno-docente y premia a los que quieran estar.

- Algunas mediciones empiezan a indicar que La Unión Mendocina podría ganar el segundo puesto al PJ, ¿esto podría modificar al kirchnerismo como su rival directo de campaña?

- En realidad nuestro enemigo común y el de todos los argentinos de bien, es el kirchnerismo. En todas las listas salvo Cambia Mendoza hay kirchnerismo. Omar De Marchi en las suyas también. Lleva como intendenta a (Andrea) Blandini (en Godoy Cruz) que hasta hace 30 días posteaba “que vuelva Cristina”, tiene a (Jorge) Giménez en San Martín que hasta ayer fue funcionario del kirchnerismo e intendente anteriormente. Nuestro enemigo sigue siendo el kirchnerismo, así se llame “Deportivo Rejunte”, Elegí, Frente de Todos o como quieran.

- Usted menciona el pasado reciente de Blandini y Giménez, pero también tienen a Daniel Orozco que hasta hace unos meses era destacado por Cornejo como el mejor intendente de Las Heras…

- Él le dio prioridad a un proyecto personal por encima del equipo de Cambia Mendoza, entonces creo que eso a la gente no le gusta. El personalismo o la jugadita para figurar, tanto lo de Orozco como lo de De Marchi, no les cae muy bien. Veremos en las elecciones, la última palabra siempre la tiene la ciudadanía. Pero a los saltimbanquis, que cambian de camiseta según la oportunidad, la gente los ve mal.

- Si es presidenta del Senado y se da un escenario de tres fuerzas en la cámara, ¿será un desafío conducirlo?

- Creo que ahí se vería realmente qué clase de candidatos lleva cada fuerza y veremos si están interesados en el bien común de los mendocinos o en oponerse por la oposición pura. Mi desafío será lograr los consensos necesarios para sacar las leyes que se traten en la cámara.

- ¿Cuáles son para usted los tres primeros proyectos que debería encabezar el oficialismo si gana las elecciones?

- Se está trabajando en eso. Uno puede ser la Ley de Educación, otro sobre las modificaciones que faltan para modernizar más la Justicia y uno que tenga que ver con desarrollo productivo de la provincia.

- ¿Cree que es necesario eliminar las elecciones de medio término y también una cámara de la Legislatura, como plantea la Reforma de la Constitución de Rodolfo Suárez?

-La verdad es que cansa ir a votar cada dos años y creo que es necesaria una cámara revisora, le da más institucionalidad a cualquier ley. También creo que cualquier reforma de la Constitución no está en la agenda de la gente hoy. La agenda de la gente pasa por otro lado: la generación de empleo, la mejoría de la situación económica y llegar a fin de mes con esta inflación de más del 100% anual. La gente no tiene en la cabeza la modificación de la Constitución.

Alfredo Cornejo confirmó a Hebe Casado como su precandidata a vicegobernadora.

- No será una prioridad para Cornejo, como sí lo fue para Suárez entonces…

- Quizá la saca Suárez antes de irse, pero no creo que sea una prioridad.

- ¿Es posible crear un sistema transparente para conocer sueldos, asesores y también nómina del personal?

- Todo lo que tiene que ver con transparencia es bueno siempre y creo que con la tecnología eso se puede lograr.

- Siempre se genera debate con el sueldo de los legisladores…

- Los sueldos los conoce todo el mundo. No es un tabú. Si los piden, lo tienen.

- ¿Se puede achicar el gasto de la Legislatura?

- El gasto de la Legislatura solo representa un 0,7% del presupuesto total de la Provincia. Menos del 1%.

- Le pregunto por el proyecto de regulación del lobby, al que el oficialismo había respaldado pero no tiene ningún avance, si no se trata este año ¿podría destrabarse con usted a la cabeza?

- La verdad es que no conozco al proyecto, debería leer de qué se trata y si es conveniente, deberá ser tratado. Pero obviamente con los acuerdos y consensos que hagan falta.

- Usted ha manifestado que tiene pensado seguir viviendo en San Rafael, ¿ese tiempo de viaje no le quitará tiempo de gestión?

- Yo creo que se gestiona desde cualquier lado y creo que es importante que parte del gobierno esté instalado también en el Sur. Estar sentado en una oficina en la Peatonal no significa que sea más eficiente que estar en San Rafael.

- ¿Parte de su candidatura está ligado a esto, a tener un vínculo con zonas más alejadas del Gran Mendoza?

- Tal cual, creo que tiene que ver con la representación territorial y tener presencia en otros puntos de la provincia. Tenemos que salir de la queja de que “Dios está en todos lados pero atiende solo en las capitales”. Creo que es muy sano, que quizá la vicegobernadora no esté sentada todo el tiempo en el Norte provincial.

- Le consulto por Salud ahora: desde hace un tiempo persiste el alerta de Ampros sobre fuga de recurso humano crítico, ¿cómo analiza esta situación? ¿Hace falta una respuesta de la Provincia para evitarlo?

- La realidad es que está sucediendo no solo en Mendoza, sino en todo el país y se debe a la situación macroeconómica en la que nos encontramos. No se están yendo solamente médicos del sector público sino también del privado. Se debe a que tenemos una inflación de más del 100%, a que no hay estabilidad económica para ningún profesional. Aquellos profesionales que nos tenemos que ir capacitando, no sabemos si es posible pagar una capacitación valuada en dólares. Tiene que ver también con la situación general del país, que no vemos la luz al final del túnel. Se están yendo también ingenieros y profesionales vinculados a las nuevas tecnologías. Estamos muy lejos de poder pagar lo que pagan en otros países.

- ¿Es posible modificar la Ley de Tope de Sueldos para exceptuar a los profesionales que cobran más que el gobernador? El peronismo presentó un proyecto en relación a eso…

- No tengo el proyecto, debería leerlo para poder opinar con certeza. Pero tengo entendido que la Suprema Corte ha emitido un dictamen y que el gobernador puede dar excepciones a la ley y se ha dado con profesionales de la salud puntualmente.

- De Marchi visitó San Rafael recientemente y dijo que la obra El Baqueano no ofrece desarrollo turístico, ni aporta al riego, sino que beneficia exclusivamente a la Nación por ser un aprovechamiento hidroeléctrico ¿Qué opina al respecto?

- Así como no he hablado de algunos proyectos que usted me ha preguntado por desconocerlos, creo que De Marchi está hablando desde el desconocimiento en este tema. El Baqueano tiene un desarrollo turístico a la margen del río que le daría una gran visibilidad al Cañón del Diamante. Por otro lado, ya están negociadas las tarifas que se van a pagar y eso significará más inversión para riego y acciones productivas de la provincia.

- Para cerrar, ¿usted ve a Rodolfo Suárez como precandidato a vice de Patricia Bullrich?

- Patricia ha dicho que su vice va a ser del interior del país, no de la provincia de Buenos Aires, y que hay grandes posibilidades que sea del radicalismo. Una de esas es posibilidades es Rodolfo Suárez.

- ¿Sería más beneficioso para la provincia que lo fuera?

- Obviamente tener un representante de la provincia en la Nación, siempre es beneficioso. De todos modos, en el caso de ganar Patricia, el contacto igual va a ser muy fluido por la relación que tenemos Alfredo y yo con ella.