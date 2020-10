Hebe Casado: “Fue desafortunado el tuit, pero las 30 mil muertes son responsabilidad de Ginés González”

Hebe Casado (Pro) generó revuelo en Twitter, sobre todo en el peronismo, luego de comparar la cifra de muertos por Covid en la Argentina con la de los desaparecidos en la última dictadura. En diálogo con Los Andes, la diputada provincial reconoció lo “poco feliz” de su comparación pero cargó las tintas contra el titular de Salud de la Nación, Ginéz González García.

“Obviamente que nunca voy a estar de acuerdo con ningún desaparecido ni en gobiernos democráticos ni de facto, que respeto a cada uno de los desaparecidos y me parece muy injusto que hayan sufrido la persecución y la desaparición por parte del gobierno”, indicó la legisladora y comentó que ha recibido “una variada gama de insultos e improperios”.

A la par, salió a pedir “disculpas” por su tuit en una carta que publicó en la misma red social, donde reconoce que “fue una expresión inapropiada y fuera de lugar”. Sin embargo, no borró la polémica publicación.

Volviendo al diálogo con Los Andes, consideró que “ha sido por un lado una mala comparación” porque el tuit iba orientado “más que nada a las medidas que se han tomado durante esta pandemia, como lo he hecho antes”. “Seguramente fue desafortunado el tuit porque herí la susceptibilidad de personas que han sufrido en carne propia la desaparición de seres queridos y a ellos les pido las disculpas necesarias, pero no por eso voy a dejar de criticar las medidas que se han tomado durante esta pandemia”, insistió.

“Mi crítica fue dirigida específicamente al Ministerio de Salud de la Nación donde Ginés (González García) fue el primero en negar que el virus iba a llegar a Argentina por eso no tomó las medidas que debía tomar y por eso tenemos 30 mil muertos por culpa de esa negación”, expresó.

También le apuntó al PJ porque “ha salido a pedir mi renuncia, y que le pidan también la renuncia a Ginés porque las 30 mil muertes son consecuencias de él por ser el responsable del Ministerio de Salud”.

Puertas adentro de Cambia Mendoza, frente que integra el Pro y del propio partido, manifestó que recibió respaldo porque “entienden cuál es la postura que he tenido durante este tiempo, no he hecho negacionismo ni mucho menos de lo ocurrido durante la dictadura sino que he criticado fuertemente las medidas que se tomaron durante la pandemia”.