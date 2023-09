Hebe Casado fue a votar lesionada y disparó: “Yo puedo mostrar mis antecedentes, otros no”

Antes de cumplir con su deber cívico, la candidata a vicegobernadora por Cambia Mendoza, Hebe Casado, habló con la prensa y resaltó que “ha sido una campaña larga pero para mí ha sido provechosa”.

Casado agregó que los objetivos propuestos desde un principio con Alfredo Cornejo fueron ampliamente cubiertos. El objetivo fue “hacer una campaña limpia, propositiva, cerca de los vecinos y entendiendo la situación que vive cada uno de los mendocinos, recorriendo cada uno de los departamentos, estando con cada una de las asociaciones representativas de la provincia”.

La candidata adelantó que recorrerá algunas escuelas de San Rafael, durante la mañana y por la tarde viajará a la Ciudad de Mendoza, a esperar los resultados. Casado se mostró agradecida por “poder votar en esta escuela donde todo el mundo me conoce, donde saben cuáles son mis orígenes, cuáles son mis antecedentes, que saben que tienen una representante del sur mendocino, una representante de los distritos del sur, una representante del trabajo de la responsabilidad de ser profesional, que me han visto crecer y que saben que soy una mujer de trabajo, como han sido toda mi familia”.

“No todos los candidatos pueden mostrar esos antecedentes y yo sí los puedo mostrar como una carta de presentación. Durante la campaña no he tenido ninguna citación a la justicia, si la hubiese tenido, hubiese acudido con las pruebas en la mano para refutar cualquier problema, creo que eso tampoco otros candidatos lo pueden hacer y no lo han hecho, se han abstenido o han puesto excusas para no acudir a la justicia y eso marca una diferencia. No todos somos iguales, no todos en la política somos iguales”, enfatizó.

Casado finalizó diciendo que es una responsabilidad enorme también representar a las mujeres. “No hay mucha representatividad en las fórmulas y creo que eso es importante, por lo cual es una mochila más que me cargo y, en el caso de ser electa, una bandera a la cual quiero representar”.

La candidata lució una rodillera en su pierna izquierda producto de una rotura de ligamentos que sufrió en un partido de fútbol “preelectoral” y desde donde desafió a Cornejo.

En el sur también hay equipo y fulbito

pre-electoral.

Cornejo no te tenemos miedo pic.twitter.com/YAZfHAGjKk — HEBE CASADO (@hebesil) September 23, 2023

Seguí leyendo