Habló la mujer que le hizo la seña a Alberto Fernández y contó el verdadero y triste motivo de su enojo

En las últimas horas se hizo viral un video en el que se ve a una jubilada haciéndole una seña de “fuck you” al presidente Alberto Fernández, mientras pasaba por las calles de la localidad bonaerense de San Martín a bordo de una camioneta saludando a los transeúntes. Sin embargo, la mujer habló este jueves y explicó el verdadero motivo de su enojo.

La mujer en cuestión se llama Ana María y vive en esa localidad antes nombrada, pero tras la viralización de su gesto, fue consultada por Radio Mitre y detalló que ella no tenía nada contra el mandatario hasta que vio las fotos de Olivos, en las que se ve a Fabiola Yáñez festejando su cumpleaños 39 en medio de las restricciones más fuertes durante el invierno de 2020.

No obstante su enojo no es menor, ya que Ana María perdió a su esposo en septiembre del año pasado, a causa del coronavirus. Pero por respetar los protocolos y las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional es que no lo pudo despedir, ni velar. Es por ello que al enterarse de las reuniones en Olivos sintió mucha impotencia y angustia.

En diálogo con Radio Mitre, la mujer admitió que su impulso fue “con un dolor del alma y corazón” y que “no quiso faltarle el respeto” al mandatario nacional.

Luego adentrada en detalles especificó: “A mi esposo lo interné el 1° de septiembre, no lo vi más. El 10 falleció sin que yo pueda comunicarme con él”, recordó. “A la noche no me puedo dormir porque pienso en cómo sufrió él en soledad”, agregó con un tono de voz que denotaba mucha angustia.

Sin imaginárselo, Ana María se convirtió en el viral de las últimas horas, cuando los vecinos de San Martín estaban filmando porque sabían que ya se acercaba la vans en la que viajaba el presidente. Justo en esa calle, la jubilada tiene su negocio.

Al enterarse que pasaba Alberto salió y en vez de agitar la mano en modo de saludo le hizo un “fuck you” sosteniéndolo durante los segundos que pasó por enfrente de ellos. A lo que el jefe de Estado le gritó: “Te quiero mucho”.

Pero en la entrevista que brindó este jueves en la mañana, la jubilada aseguró que “decidió cuidarse contra el coronavirus, como pidió el Presidente” y se enojó mucho por las fotos y los videos que se viralizaron del cumpleaños la primera dama en la residencia presidencial.

“Eso y también el velorio de Maradona... sí, era un buen jugador... Pero Maradona era Maradona e hicieron un velatorio de locos y yo a mi esposo no lo pude ver”, agregó además sosteniendo la angustia que todo eso le generó en relación con la muerte de su esposo.