Habló la diputada que estaba en Disney y faltó a una sesión clave: “Pensé que ya había terminado el año”

El Frente de Todos logró aprobar el martes en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para subir el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales gracias a 3 ausencias que tuvo el bloque opositor Juntos.

La votación fue ajustadísima (127 a 126) y se puso la lupa sobre los 3 diputados de Juntos. Estos fueron, por el PRO, el porteño Álvaro González -de viaje desde la semana pasada- y la bonaerense Camila Crescimbeni –aislada por Covid positivo-. Y por Evolución, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning.

Precisamente Brouwer de Koning se encontraba de viaje en Disney junto a su familia. ”Yo me quedé a la sesión del Presupuesto, pensaba en no viajar porque parecía que el tema iba a seguir la semana siguiente con un cuarto intermedio, pero hubo un cambio al final, se votó y lo primero que pensé después de 36 horas de sesión sin dormir es que se había terminado mi tarea legislativa y la voluntad por la cual el pueblo me votó y cumplí”, declaró a Radio Rivadavia.

La familia de la legisladora viajó el 16 de diciembre a Estados Unidos, por lo que ella se acopló una vez finalizada la sesión por el Presupuesto 2022, en la cual la oposición frustró el proyecto oficialista con mayoría de votos en contra.

“Pensé que había terminado el año legislativo, no lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia, al llegar al exterior me anoticio que el martes había sesión especial, intenté volver pero me fue imposible”, marcó en otra entrevista, en este caso a Arriba Córdoba.

En tanto, agregó que se trata de “el error político más importante que he tenido”, y añadió que no está pensando en renunciar a su banca.