Habló el amigo del hombre que intentó matar a Cristina: “Lamentablemente no ensayó antes”

Un amigo de Fernando “Tedi” Sabag Montiel, el hombre detenido por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se expresó en televisión de una manera violenta y dijo que el acusado tenía como “intención original matarla, pero lamentablemente no ensayó antes”.

En un móvil de “A la Barbarossa”, el magazine de Telefe, un joven identificado como Mario contó cómo es la personalidad de “Tedi” y reveló que hace diez meses no lo veía, momento en el que -cree- adquirió el arma.

“Me lo encontré en la parada del 109, me acuerdo que era un día de verano que yo estaba por ir a buscar a mi vieja y justo nos encontramos. Me dijo que le debían plata un grupo de peruanos y que le faltaban quince lucas para ‘comprar un fierro en la villa’”. Remarcó que no le sorprendió ese tipo de actitud, porque era habitual que estuviera envuelto en problemas.

“Esa vez yo le dije que no me interesaba andar en cosas turbias”, señaló, recordando que su amigo tenía fama de “mitómano”.

“Para que se den una idea, algunas de las cosas que me dijo es que tenía tres autos, también que tenía un inquilino que vendía marihuana en cantidad, que si le podía conseguir clientes”, agregó. Además explicó que desde los 18 años, el detenido “se aferró mucho al evangelismo y buscó otros grupos de pertenencia”.

Mario hizo referencia a la muerte de la madre de Sabag Montiel. “Desde que la mamá falleció hace algunos años, él era un marginal que no tenía nada que perder; y por eso a algunos nos sorprendió y a otros no, esto que pasó”, consideró.

A continuación, el entrevistado tuvo un fuerte cruce con la panelista Nancy Pazos a raíz de una pregunta de Lío Pecoraro, también integrante de “A la Barbarossa”.

“¿Sentís que quiso matar a Cristina a la mandataria?”, preguntó Pecoraro. La respuesta dejó atónitos a los periodistas del magazine: “Yo creo que su intención original era matarla sí, pero lamentablemente no ensayó antes”.

“Está diciendo una barbaridad”, interrumpió Pazos. “Te quiero decir algo, porque la verdad que estamos en un momento donde no tenemos que dejar pasar algunas cosas, y yo te súper agradezco el testimonio, pero recién dejaste pasar que no practicó, diciendo algo casi como si a vos te hubiera gustado que anoche la matara a la vicepresidenta”, añadió.

Mario, lejos de bajar el tono, sostuvo su actitud y le dijo con otra repudiable opinión: “Y por ahí significaría menos impuestos”.

Fernando Sabag (35), el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner (Redes)

“Sabiendo que es Tedi, no me extraña nada. Tenía todo el perfil basándome en todo lo que lo conocí de joven. Sufrió mucho bullying durante la infancia, por sobrepeso y exceso de vellos, siempre se burlaban y le pegaban”, rememoró el entrevistado.

“La única vez que lo vi violento con mis propios ojos, fue una noche que él le pegó al líder del grupo, pero después siempre era lo contrario, él aparecía siempre golpeado”, sumó.

El pedido de disculpas del amigo de Fernando Sabag

Tras el final del programa de Georgina Barbarossa, Mario volvió a hablar en “El noticiero de la gente” (Telefe) y expresó: “Quiero pedir mis más sinceras disculpas por lo que dije antes”.