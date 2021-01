Bordón, sobre la ausencia de Suárez en el viaje presidencial a Chile: “Espero que no tenga una explicación política”

No cesa la polémica en Mendoza porque la primera visita oficial de Alberto Fernández como presidente a Chile no incluye a Rodolfo Suárez y sí a cuatros gobernadores peronistas. Ahora, el hasta hace un año embajador argentino en el vecino país, José Octavio Bordón, salió a mostrar su sorpresa por este hecho y aseguró que Mendoza es la provincia que “tiene más peso” históricamente en la relación bilateral.

En diálogo con Los Andes, Bordón aseguró que se enteró anoche de la no invitación de la Casa Rosada a Suárez y que estaba tratando de averiguar a qué se debe esta decisión. “Espero que no tenga una explicación política, partidaria”, agregó.

“Estoy sorprendido, como ex gobernador y ex embajador en Chile”, reconoció el ex mandatario provincial entre 1987 y 1991. “Tengo que conversar para saber las razones. No hay duda de que el Presidente es quien tiene la autonomía de visitar los países sin que lo acompañen gobernadores, pero ha invitado a otras provincias”, manifestó Bordón sin ocultar su molestia por el “olvido” hacia Suárez.

“No hay duda de que antes de la existencia de la propia República Argentina no hay provincia en la región, hablando de Cuyo, mas importante para los chilenos que Mendoza, que es la que tiene más peso”, dijo Bordón, embajador en Chile durante el gobierno de Mauricio Macri y a quien sucedió en el cargo Rafael Bielsa.

“Estoy sorprendido y voy a averiguar qué ha ocurrido”, insistió el ex gobernador, quien recordó que tiene una amistad personal con Bielsa desde hace “más de 30 años”.

¿Mendoexit?

Más allá de la ausencia de Mendoza en este viaje presidencial, Bordón consideró que nuestra provincia debería empezar a planificar su propia misión oficial a Chile, como él lo hizo cuando fue gobernador. “Mendoza puede organizar una magnífica visita con sus intereses coordinando con el embajador Bielsa y el embajador (chileno) Monckerberg. Mendoza tiene capital social, historia y relaciones en Chile para poder para coordinar una visita”, aseguró uno de los tres mendocinos que ocuparon la embajada en Chile desde el regreso de la democracia. Los otros fueron Carlos de la Rosa y Carlos Abihaggle.

Para Bordón, la ausencia de Suárez en la comitiva presidencial es más “un problema de representación de la visita que un problema para Mendoza”.

“Son importantes todas las provincias, pero no hay duda de que desde todo punto de vista, histórico, institucional y cultural, la más importante para los chilenos es Mendoza”, reafirmó el ex candidato presidencial en 1995.

Y mientras se esperanzó en que “no tenga una explicación política” la ausencia del gobernador de Mendoza, aprovechó para remarcar cómo “Chile tiene una visión de política de Estado sobre su política exterior más allá de los partidos. A mí me tocó estar (como embajador) dos años con Bachelet y dos años con Piñera; y la verdad que en términos de la agenda bilateral no encontré ninguna diferencia en la gestión entre ambos gobiernos”.

¿Qué debería hacer Suárez?

En cuanto al silencio que ha mantenido Suárez sobre el ninguneo de la Nación en este viaje (no así gran parte del oficialismo provincial, empezando por el vicegobernador Mario Abed), Bordón aseguró que tratará de hablar hoy con el gobernador aunque prefirió no adelantar qué le dirá. “Me voy a poner a su disposición”, dijo.

E insistió en que más allá de esto, “la provincia de Mendoza tiene que preparar sus misiones comerciales y en su oportunidad el gobernador Suárez tendrá que hacer una visita coordinando con ambas cancillerías. Y convocando a todos los sectores económicos, sociales, políticos e institucionales. Porque eso es lo que realza una misión internacional”.