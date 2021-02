Habló Alberto Fernández sobre el vacunatorio VIP: “Lo que hizo Ginés es imperdonable”

El presidente Alberto Fernández rompió el silencio sobre el vacunatorio VIP y lamentó la salida abrupta del ministro de Salud, Ginés González García, destacando que “la política es ética”.

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés (González García) era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, declaró el mandatario en una entrevista brindada este domingo a Página/12 .

Trascendió que Fernández se enteró del escándalo en puerta el jueves por la tarde, mientras cenaba con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Fernández se despegó del vacunatorio VIP de Ginés / AP

“Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan estos privilegios”, consideró el Presidente.

Respecto a la asunción de Carla Vizzotti , que hasta ese momento se desempeñaba como secretaria de Acceso a la Salud y había elevado su perfil en la comunicación de la pandemia, Fernández manifestó: “Siempre pensé que si no estaba Ginés, lo sucedería Carla. Es la continuidad de las muchas buenas políticas de Ginés”.

Entre los nombres cercanos a González García que se inocularon sin respetar el esquema figuraban el periodista afín al kirchnerismo Horacio Verbitsky; el legislador Gustavo Valdés; y el sindicalista Hugo Moyano, su esposa y su hijo de 20 años, entre otros.