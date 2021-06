Habilitarían unos cien lugares más donde votar en estas elecciones en Mendoza

Con el flamante cronograma electoral aprobado, pero con un trabajo iniciado con anterioridad el Ministerio del Interior y la Cámara Nacional Electoral elaboraron un protocolo de ordenamiento sanitario para las jornadas electorales que incluye la ampliación de casi un 30% de los establecimientos electorales. Es decir que los lugares donde se votará pasarán de 15.000 a 19.000 para reducir el flujo de personas, con un máximo de ocho mesas por cada establecimiento.

Esto porque, para evitar aglomeraciones, se dispondrá que haya un máximo de 8 mesas por escuela y esto obligará a buscar nuevos lugares para los comicios, ya que, en promedio, suele haber 10 mesas por cada establecimiento. Mendoza por supuesto no es ajena a este nuevo diagrama y desde el Correo Argentino indicaron a Los Andes que esta ampliación de lugares de votación implica que “si en una jurisdicción se hacía en 10 escuelas ahora se hará hasta en 15 escuelas” para garantizar el distanciamiento social.

“Se está haciendo un relevamiento en relación a eso, que sea un lugar ventilado o que se pueda ventilar. No puede haber más de 8 mesas por lugar, antes podían llegar a haber hasta 14 aunque las principales diferencias están en el Conurbano bonaerense y la Capital Federal, no tanto en las provincias”, agregaron. Según datos de la Junta Electoral de Mendoza, en los comicios del 2019 se distribuyeron 4.159 mesas en 576 escuelas con un corte de padrón en 350 votantes. Así, de aplicarse el aumento que prevé el protocolo habría que habilitar en nuestra provincia unos 170 lugares.

Respecto de Mendoza, si bien no hay precisiones aún, se estima que por la baja en las mesas por escuela sería necesaria una ampliación que no excedería los 100 nuevos lugares, aunque no necesariamente serían escuelas. En el abanico de posibilidades puede apelarse a clubes, centros comunitarios o polideportivos, por ejemplo. En todos los casos deberá cumplirse con las exigencias de una adecuada ventilación y que se garantice la privacidad del cuarto oscuro.

Las disposiciones no son oficiales todavía, pero las distintas jurisdicciones ya están al tanto de algunos detalles para ir realizando los relevamientos correspondientes en busca de cumplir con las exigencias que correrán en setiembre y noviembre. Por caso, ayer, en las elecciones que se llevaron adelante en 77 municipios de Misiones se votó en 459 lugares habilitados (97 más que en los últimos comicios de 2019). Cada uno contó con un máximo de siete mesas para garantizar el distanciamiento y evitar aglomeraciones.

Como se definió la semana pasada, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se prevén para el 12 de setiembre, en tanto que el 14 de noviembre tendrán lugar las Generales en todo el país.

La sanidad será un detalle clave a cuidar. Por ese motivo, como parte del operativo electoral, se proveerán kits sanitarios para los participantes de los comicios que incluyen barbijos, alcohol, alcohol en gel y todo tipo de elementos necesarios para garantizar la higiene. Además del kit habitual que se entrega a las autoridades de mesa para realizar los comicios y el escrutinio.

En los lugares dispuestos para la votación, habrá cartelería clara y explicativa de los puntos de ingreso y egreso, de las medidas sanitarias y la disposición de las mesas.

Con monitoreo español

En el Gobierno nacional siguen a paso firme con el armado de las elecciones. El miércoles pasado se le adjudicó a Indra SI S.A el diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de digitación, procesamiento y publicación para el Recuento Provisional de Resultados a nivel nacional y distrital.

La curiosidad de la empresa española es que llegó con el menemismo en 1997 y durante 20 años monitoreó comicios hasta el 2017. Para el 2019, y de la mano del macrismo, Smartmatic hizo su desembarco. Si bien también ofertó, quedó segunda. Se quejó pero no le dieron lugar al reclamo porque aseguraron que Indra tenía mejor puntaje en la evaluación técnica.

Primera prueba técnica

El Correo Argentino evaluará en forma simultánea la transmisión de datos en todo el país. Esta primera prueba técnica será el sábado 12 de junio desde las 7.30 y hasta las 12.30 en donde se hará la verificación del sistema que transfiere datos de telegramas que tendrán datos ficticios.

En los centros de votación se hará la carga de esos datos en tiempo real para evaluar cuánto demora y el margen de error en caso de que hubiese. Será el primer simulacro pero no el último porque “el más importante se da entre 2 y 3 semanas antes de las elecciones”, indicaron desde el Correo Argentino a Los Andes.

La Dirección General de Escuelas confirmó que serán 379 los establecimientos educativos que estarán abocados al operativo, distribuidas proporcionalmente según la cantidad de habitantes. Hoy se les notificará a las autoridades de cada escuela, a través de un memo del Gobierno escolar, sobre esta prueba técnica.