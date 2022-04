Guillermo Marijuan rechazó el cierre de la causa ‘ruta del dinero k’ y quiere que se investigue a Cristina Kirchner

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy que se rechace el pedido de sobreseimiento que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa que es investigada por presunto enriquecimiento ilícito conocida como “La ruta del dinero K”.

Marijuan aseguró que hay varias medidas de prueba pendientes y cuestionó el rol de las querellas, a las que acusó de abandonar su rol. En dicha causa fueron condenados Lázaro Báez y sus hijos.

“Se encuentran pendientes de producción medidas de prueba solicitadas por esta Fiscalía que se estiman conducentes y fundamentales a los fines de dirimir la responsabilidad penal de la nombrada en relación a los hechos por los cuales se encuentra imputada”, sostuvo el fiscal en un escrito al que tuvo acceso Infobae.

Según lo detalló dicho portal, a fines del año pasado el juez Sebastián Casanello ordenó varias medidas de prueba en el expediente que sigue en la etapa de instrucción: una de ellas fue solicitarle a su par Julián Ercolini que le mande toda la información vinculada al cruce de llamadas agregado a la causa Cuadernos. También le solicitó Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1) una copia de una pericia realizada al celular del ex secretario de Obras Públicas José López, donde surgirían los números utilizados por Báez.

La defensa de la Cristina se presentó hace dos semanas en el juzgado de Casanello para insistir con el sobreseimiento en dicha causa por corrupción y allí los abogados hicieron hincapié en el fallo de la Cámara Federal que apuraba una definición sobre la situación procesal de la ex mandataria.

El juez giró a las partes el pedido para que opinaran sobre el tema y las querellas de la AFIP y la UIF se manifestaron a favor de cerrar la etapa de instrucción.

Es allí donde Marijuán se opuso al sobreseimiento y cuestionó el rol de las querellas: “Esta parte no puede dejar de señalar el comportamiento asumido por las querellas, en tanto entienden que no tienen medidas de prueba para sugerir y que en consecuencia VS se encuentra en condiciones de resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner del modo que estime corresponder, circunstancia que implica, en los hechos, el inexcusable abandono de su actuación como acusadores en este proceso”, aseguró.