4 de septiembre de 2025 - 23:48

Guillermo Francos repudió el tuit del Gordo Dan y lo despegó del Gobierno: "Lo repudio totalmente"

El jefe de Gabinete calificó como una "barbaridad" el posteo contra los discapacitados que realizó el militante libertario.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,&nbsp;Guillermo Francos

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos

Foto:

Internet
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió de manera categórica el ofensivo posteo del militante libertario Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan". El streamer había apuntado contra el senador Luis Juez y su hija. Acto seguido, Francos calificó el posteo como una "barbaridad" y desvinculó al tuitero del Gobierno nacional.

Leé además

Cristina Kirchner tildó de “cobarde, caradura y ridículo” a Milei tras sus dichos sobre Néstor y las supuestas coimas. Llamó a votar por su Fuerza Patria. 

"Cobarde, caradura y ridículo": Cristina Kirchner apuntó contra Milei tras defender a su hermana

Por Redacción Política
Javier Milei y Michael Milken.

Javier Milei se reunió con el financista Michael Milken y un grupo de grandes inversores

Por Redacción Política

En declaraciones televisivas, Francos manifestó: "Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión", afirmó.

Embed

Luego el ministro reveló que se comunicó directamente con el senador cordobés, cuyo voto fue clave para rechazar el veto presidencial a la ley de Discapacidad. "Lo llamé hace un rato a Luis Juez, lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas", aseguró Francos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1963787431901106294&partner=&hide_thread=false

El jefe de Gabinete también marcó distancia entre la administración y El Gordo Dan. "Él no tiene a nadie arriba de él, es una persona independiente, no forma parte del gobierno. Tuitea cosas, está a favor del gobierno del presidente Milei, pero no forma parte del gobierno", subrayó.

Javier Milei y el Gordo Dan
Javier Milei junto al influencer

Javier Milei junto al influencer "Gordo Dan"

Por último, Francos consideró que el militante borró el tuit porque "se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad" y se mostró confiado en que el presidente Javier Milei "está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1963787957384442054&partner=&hide_thread=false
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos.

"Operación política": Guillermo Francos habló sobre la filtración de audios de Karina Milei

Por Redacción Política
Guillermo Francos minimizó la derrota de La Libertad Avanza en Corrientes: No teníamos chances.

El Gobierno minimizó la derrota de La Libertad Avanza en Corrientes: "No teníamos chances"

Por Redacción Política
Guillermo Francos descartó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios y denunció una operación

Guillermo Francos descartó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios y denunció una operación

Por Redacción Política
Pese a la promesa presidencial, la denuncia judicial del escándalo de la ANDIS no avanza.

Ahora van contra Spagnuolo: Francos dijo que Milei "no debió haber confiado" en su exabogado

Por Redacción Política