Guillermo Amstutz: “Como la plata no está, vamos con lo que tenemos y lo que podemos”

Guillermo Amstutz intenta lidiar en su gestión al frente del distrito Mendoza de Vialidad Nacional, en épocas de crisis económica. “Vamos con lo que tenemos y lo que podemos mientras viene lo grueso”, marca el jefe del Cuarto Distrito, quien asegura que pondrá énfasis en los arreglos “chicos” mientras se aguardan fondos para obras importantes.

El ex intendente espera a Los Andes en su despacho de Vialidad Nacional, en calle Belgrano y Pedro Molina. En el fondo, se aprecia un set matero con imágenes de Perón y Evita, por lo que es inevitable preguntarle sobre la situación del PJ a nivel local, ahora con la influencia de Anabel Fernández Sagasti. “El Partido tiene una conducción con una figura prominente como la de Anabel”, expresa su aliado.

- Ya lleva un mes al frente de Vialidad, ¿Cómo arrancó todo su trabajo?

-Es una repartición con mucha responsabilidad en los caminos centrales de Mendoza. El tema es que algunos de ellos están con dificultades de mantenimiento y otras con problemas judicializados.

- ¿Cuál es el diagnóstico de las rutas?

-Es variado. Hay algunas espectaculares, como la 7 entre el Cóndor y Desaguadero; y tenemos tramos muy deteriorados como la ruta 7 también, desde Polvaredas para arriba, con tramos de hormigón. La distorsión es muy grande.

- ¿Qué se propone para este tiempo?

Mi primer objetivo es caminar y no volar. No porque no me guste volar o soñar, pero hay que ser realista. Esta repartición tiene más de 40 proyectos de obra en condiciones de iniciarse si hubiera plata. Es una repartición muy sólida en sus profesionales, pero como la plata no está, vamos con lo que tenemos y lo que podemos. Estamos trabajando en muchas obras más chicas, mientras avanzamos con las gestiones de las más grandes.

- ¿Con qué problemas se ha encontrado?

-Estamos reparando el Túnel (Cristo Redentor). Cuando llegabas al lado argentino era un desastre, se veían las marcas en los costados y en los techos. Sin luces, es un certificado de pobreza. El Covid nos ha salvado de pasar una vergüenza internacional.

- ¿Qué más hay en el diagnóstico?

- Tenemos obras en el sur con situaciones judiciales planteadas, por distintos motivos y errores de la administración anterior, pero no me voy a detener ahí. Si uno va a Malargüe hay inconvenientes, como en la ruta 145 Pehuenche, que tiene partes desbarrancadas, tenemos sectores intransitables también en la ruta 40 a Barrancas, teníamos abandonada la 146, así como también la 188. La decisión que he tomado es fortalecer el poder interno del área sur y que por administración hagamos funcionar esos caminos, aunque sea en tierra.

Con la 188 vamos a recuperarla a un ritmo de 1,5 km por mes. La vamos a hacer transitable por tierra con nuestros propios equipos.

- ¿Se trabaja en conjunto en la Dirección a nivel provincial?

-Sí. Es una tarea que estoy cumpliendo y que nos pidió el presidente, Alberto Fernández: trabajar por la unidad de todos los argentinos. Muchas de estas acciones las estamos haciendo en diálogo con reparticiones municipales y provinciales, y también con gestiones de diferente signo político. Uno de ellos es (Mario) Isgró, un señor, con quien planteamos las principales necesidades juntos, y surgieron situaciones con inconvenientes serios, como el puente que se cayó en la ruta 40 camino a Tunuyán, y otros puentes más.

Con Vialidad Provincial estamos encarando inicios y resoluciones de obras en rutas nacionales licitadas y controladas por Vialidad Provincial, que por motivos diversos quedaron paralizadas. Y con el municipio de Las Heras y Vialidad estamos recuperando el Acceso Norte entre la rotonda del Avión y el Aeropuerto. Lo mismo en San Carlos y San Rafael con rutas, con trabajo en conjuntos.

- ¿Qué se propone en el corto plazo?

Hemos logrado con una gestión de Anabel Fernández Sagasti, ir destrabando la doble vía (San Juan) desde el Aeropuerto hasta Lavalle y estamos en tratativas para destrabar la mejora de la ruta 7 entre la cárcel de Cacheuta hasta Potrerillos. También me interesa la ruta 40 sur, porque es necesario llegar de una vez por todas desde Malargüe a Barrancas.

Creo que, si impulsamos estas 3 obras, tenemos para darle a Mendoza una calidad importante de conectividad.

-Pero la doble vía tiene apenas 69 millones en el Presupuesto…

- Todas las obras tienen una incorporación indicativa. A veces tiene un monto elevado y no se gasta nada, o al revés. Junto con Anabel impulsamos para que figurara la obra y lo hicimos. Ahora vamos por el fondeo para asegurar la construcción. Si no ocurre algo extraordinario, el año que viene comienza la obra.

- ¿Cómo se hace para trabajar en épocas de crisis económicas?

-Estamos viendo si cooperativas de trabajo que canalicen o reorienten los programas IFE de asistencia, pasen a ser, como quiere el Presidente, trabajos productivos. Queremos incorporarlos a estos programas con cuadrillas y cooperativas para los mantenimientos de nuestras rutas en tareas simples, como desmalezado, forestación, recalce de banquina y recuperación de carteles.

- ¿Cómo sigue la variante Palmira?

- Es la variante San Roque (Maipú), arranca desde ahí. La novedad es que la obra está a pleno, con plazos levemente adelantados y con los cumplimientos al día. Están trabajando 520 personas día a día. Es la obra más importante que estamos llevando a cabo en Mendoza.

-Con este panorama complicado en lo económico ¿Qué le gustaría cumplir en su gestión?

- Quiero ayudar a la rejerarquización de Vialidad Nacional, tenemos que estar presentes en las cosas pequeñas, que son las cotidianas. Y también en potenciar las tareas propias. Hay equipamiento, pero nos falta personal. Esta repartición, para 2.600 kilómetros de ruta tiene 200 empleados.

-Lo cambio de tema, ¿cómo lo ve al PJ con Anabel como futura presidenta?

-Lo más importante es que el partido tiene un entendimiento con una lista de unidad, también tiene una conducción con una figura prominente como la de Anabel y que han logrado hacer una conducción compartida con los intendentes y con otros sectores del PJ.

Perfil

Edad: 67 años

Estado civil: casado. Tiene cuatro hijos.

Profesión: Ingeniero civil, egresado de la UTN.

Carrera: fue director de Ingeniería en el Departamento General de Irrigación (1989-1991).

Ha sido intendente de Las Heras en dos ocasiones (1991-1999). También fue diputado Nacional (2001-2005) y senador Provincia (2006-2014).

Asumió como presidente de AYSAM (2014-2015) y volvió a ser elegido como senador Provincial (2015-2019).