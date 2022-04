Guerra en las redes por el faltazo a un acto del intendente y los concejales electos del PJ

Todavía no asumen, pero ya comenzaron los cortocircuitos y chicanas entre los concejales electos del Frente Cambia Mendoza y el Frente de Todos de San Rafael, en el acto de recibimiento de diplomas de los ediles, que realizarán la jura el 29 de abril (a las 18) y allí comenzará oficialmente el mandato de 6 de los 12 concejales por los próximos 4 años.

La particularidad que llevó a un cruce en redes sociales de los ediles electos, fue que el oficialismo decidió no participar del acto, tanto de los concejales como tampoco de los funcionarios que gobiernan el departamento de San Rafael.

La primera piedra la tiró Leonardo Yapur, concejal electo de Cambia Mendoza y quien se ha desempeñado en los últimos años como el coordinador de Gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos en el Poder Ejecutivo que administra el gobernador Rodolfo Suárez.

“El Frente de Todos de San Rafael y su intendente interino están ausentes en la jura (sic) de concejales. El respeto por los vecinos, los actos de la democracia y las instituciones, parece que también. Ausentes ‘de todos’...”, lanzó en la red social Twitter el funcionario radical, con una foto de las sillas vacías en el lugar donde se realizó la entrega de diplomas.

Entrega de diplomas en San Rafael

Yapur agregó que “ni siquiera los concejales del Frente de Todos de San Rafael, que tenían que recibir sus diplomas antes de asumir funciones, tuvieron la delicadeza de formar parte del acto”, comentó, y particularizó la crítica en un sector del PJ, como ha solido hacer el radicalismo en los últimos meses como suerte de estrategia, con la siguiente frase: “Gran gesto institucional de La Cámpora”.

También realizó otro posteo, en este caso más institucional: ”Por parte de la Junta Electoral recibí el diploma de Concejal de mi querido San Rafael. Con gran orgullo y expectativas por todo lo que viene. Con la responsabilidad que implica representar y respetar a nuestros vecinos y sus instituciones”.

No obstante, Yapur tuvo la respuesta de una de las concejales del peronismo. Hablamos de Pamela Torres, quien lo “mandó” a trabajar y también aprovechó para pegarle a la gestión que ha realizado Servicios Públicos en la comuna sureña.

“Le recomendamos menos fotos y posteos mediáticos, si, más trabajo concejal electo, porque en Transporte no hizo nada y los sanrafaelinos siguen con mal servicio, pocas frecuencias y boletos más caros. Lo de hoy no era jura, era entrega de diplomas. Si empieza así, vamos mal”, acotó Torres, quien hizo mención al error de Yapur, ya que se realizó la entrega de diplomas y no la jura como concejales.

Para finalizar, quien metió un “bocado” a la conversación fue la legisladora provincial de Cambia Mendoza, Hebe Casado, quien también criticó al PJ: “Y la institucionalidad? Cierto, eso no es para feudos peronistas”, finalizó.