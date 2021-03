Guaymallén se quedará sin reina de la Vendimia

Finalmente el Concejo Deliberante de Guaymallén le dio sanción definitiva al proyecto del concejal oficialista Ignacio Conte, eliminando la elección de la Reina Departamental de su Fiesta de la Vendimia.

Tras esto, comenzaron las reacciones a favor y en contra de la medida. Una de las primeras en pronunciarse fue Soledad Reina, presidenta de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave).

Molesta, la soberana de 2006 destacó que “es un puntapié bastante triste para Mendoza y para Guaymallén”, porque “nos preocupa que lo sigan otros departamentos y que nos quedemos sin Reinas de la Vendimia”.

Asimismo, lamentó que “9 concejales decidan sobre una tradición sin posibilidad de diálogo con el pueblo” y que, con esta medida, “eliminan a una mujer de un rol visible y público”.

Decidida a seguir luchando para revertir la situación, la presidenta de Corenave indicó que ya tienen pensadas distintas acciones, como también acompañar algunos proyectos de vecinos del departamento: “Sé que hay personas que tienen turno para un proyecto en la Banca del Vecino”, adelantó.

Entre otras críticas a la forma en la que se llevó adelante el debate, Reina dejó en claro que “ni siquiera se tomaron el tiempo para hablar con Sofía Grangetto (la actual soberana de Guaymallén)”.

¿Temor a hablar?

Son varias las voces que aseguran que muchas de las mujeres que han sido soberanas de Guaymallén no quieren hablar por temor a perder sus puestos de trabajo, ya que la comuna suele ofrecerles un lugar cuando finaliza el reinado.

Lo cierto es que, a pesar de los intentos de Los Andes de hablar con Grangetto y con otras soberanas mandato cumplido de ese departamento, ninguna respondió excepto María Paula García, Reina Nacional de la Vendimia 2007. “Entiendo que la reina actual no puede brindar su postura, esté a favor o en contra, ya que está condicionada por el rol que ocupa”, reflexionó. En desacuerdo con la decisión tomada, dijo que “todos los artículos del proyecto son refutables” y que “no hay argumentos válidos”. Aclaró que se anima a hablar “porque no trabajo en la municipalidad, hay muchas que no se animan a hacerlo por miedo a perder el trabajo, lo cual es triste”.

Además, increpó a las autoridades del municipio al decir que es “muy poca la plata que se destina para el área de género” y que con esta decisión “eliminan un lugar donde se puede exponer y visibilizar a la mujer”.

Desde que se supo del proyecto, a mediados de febrero, hubo varias reuniones entre distintos hacedores culturales, funcionarios y reinas, la gran mayoría buscando disuadir a los ediles de seguir adelante.

En una de ellas, García aseguró que el secretario de Gobierno, Nicolás González Perejamo les dijo “que si queríamos hacer proyectos sociales, que nos dediquemos a hacer política”.

“La verdad es que no todas tenemos vocación para la política y nos están sacando este lugar desde el que cada una puede aportar algo”, precisó.

Por su parte, Reina desestimó el argumento del ahorro que significa dejar de elegir soberanas: “Creo que eso es indiferente, realmente es mucha la falta de interés del municipio porque tienen herramientas de marketing para eso. El problema es que no tienen el departamento bien compuesto para poderlo articular”, disparó.

En cuanto a Mayra Tous, la Reina Nacional actual, optó por no hablar en esta oportunidad, aunque sí expresó que “al fin y al cabo, lo que digamos no tiene mucha importancia a la hora de tomar las decisiones”.

Previamente, la tupungatina dejó en claro que no estaba de acuerdo con los argumentos del proyecto municipal. Asimismo, destacó que “cada una decide estar y ocupar ese lugar, nadie nos obliga a hacerlo”.

Julieta Navarro celebró la decisión de Guaymallén

Desde Paraguay, país al que se mudó hace ya unos meses para encarar un nuevo proyecto laboral, la periodista y Virreina Nacional de la Vendimia 2008, Julieta Navarro, se mostró feliz de que Guaymallén haya eliminado la elección de la Reina Departamental.

“Estoy muy contenta, lo festejo y lo celebro. Espero que se imite de a poco en otros lados, pero sé que todo eso lleva un tiempo”, indicó.

Julieta comenzó hace varios años ya a pedir que se dejara de elegir reinas vendimiales, lo que le costó que muchos le recriminaran una cierta hipocresía.

Sobre esto, indicó: “Hoy me siento segura al cuestionar, porque lo viví, siento que tengo la posibilidad y el derecho de hacerlo. Si fuiste reina parece que todo lo demás que lográs fue gracias a eso, no se ve el esfuerzo, el estudio, el trabajo, ni el sacrificio: se ve nada más que eso. No es porque ser reina esté mal, sino porque todo lo otro nunca termina de ponerse en valor”.

En cuanto al rol, la periodista precisó sentir “una contradicción muy grande” cuando “veo una reina que supuestamente ocupa un lugar de poder, pero al fin y al cabo no termina pasando eso”.

También se refirió a los atributos de las soberanas, considerando que las “infantiliza”, porque “no veo ningún hombre en Mendoza que vaya vestido así, disfrazado, porque esa es la sensación: te vestís como si fueses algo que en realidad no sos”.

Finalmente, reivindicó la tradición al decir que “si la fiesta igual existe, si el homenaje gigantesco existe, no porque la elección y la reina no esté pierde algún tipo de valor nuestra celebración de la Vendimia”.