Guaymallén: el “ítem recinto” para concejales alcanza los $36.000 por mes y a ninguno se lo han descontado todavía

Los salarios de los funcionarios públicos siempre generan controversias. Uno de los aspectos que despierta polémica es cuando se los compara con los ingresos ampliamente inferiores que percibe la mayoría de los trabajadores del sector público, pero fundamentalmente del ámbito privado.

En su edición del último domingo, Los Andes publicó una nota de opinión refiriéndose al caso de los concejales de Guaymallén quienes ganan $ 180.000, siendo los mejores pagos de la provincia, y dentro de ese sueldo perciben $ 36.000 por asistir a las sesiones.

Desde la comuna defendieron el “ítem recinto” y afirmaron que no se trata de un premio por ir a trabajar ni de un plus salarial sino que se ató una parte del sueldo al cumplimiento de las funciones de los concejales.

Si bien al ser contactado por este diario el intendente radical Marcelino Iglesias evitó referirse al tema, indicó que la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Evelin Pérez, podría explicar las características de esta disposición aplicada a partir de septiembre de 2018.

En primer lugar la titular del organismo deliberativo municipal aclaró por qué los salarios de los ediles guaymallinos son los más altos entre sus pares de otros departamentos. Resaltó que al inicio de la gestión del actual jefe comunal se redujeron los porcentajes fijados por la Ley de Sueldos. “En 2012 se fijaron porcentajes atados a los sueldos del Intendente y el Gobernador. Cuando entró Marcelino se redujo el salario y quedó en el 95% del sueldo del Gobernador y los concejales cobran el 96% del sueldo del Intendente”, afirmó.

Asimismo, vale aclarar que el sueldo del Gobernador está determinado por el régimen de los empleados públicos y se actualiza en base a la paritaria estatal provincial.

“Para los cargos de funcionarios fuera de escala no se divide el sueldo por presentismo ni hay ítems que vayan atados a un factor de productividad o asistencia. Entonces lo que hicimos fue quitar una parte del sueldo que ya se cobraba y destinarla al ‘ítem recinto’ para que los concejales tengan una especie de rendición de cuentas con respecto a su presentismo, tanto en comisiones como en las sesiones”, manifestó Pérez.

En septiembre de 2018, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Nº 8615 que fijó que un 20% de la dieta de los concejales de Guaymallén está compuesta por el “ítem recinto” que los obliga a la asistencia a las diferentes comisiones que integre y en la asistencia a las sesiones convocadas. “Ante la inasistencia, se procederá al descuento del ítem recinto, aplicando la misma metodología utilizada para los empleados municipales respecto del ítem presentismo”, establece la norma.

Pérez indicó que en el momento de discusión de la iniciativa había salido un informe sobre el Congreso de la Nación donde diputados y senadores cobraban sus dietas al 100% pese a tener una asistencia baja a las sesiones. “Eso fue lo que originó la necesidad de mostrar que acá se cumple con el trabajo y atamos una parte de nuestro salario al cumplimiento de estas funciones”, dijo.

“No es que se aumentó ni que ese ítem va a engrosar el salario, sino al contrario, se fijó un ítem que es posible descontar ante el incumplimiento de los concejales de las labores que tienen determinadas. Antes de ese ítem, los funcionarios o concejales no tenían obligación de este cumplimiento”, expresó la concejal oficialista y resaltó: “Para nosotros es una herramienta de control hacia los concejales, no es un premio. No incrementó en ningún momento el sueldo”.

Por otra parte, también aclaró que tanto este ítem como el resto del salario que perciben los concejales de esta comuna están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Vale remarcar que en relación a la asistencia a las sesiones no se tendrá en cuenta a los fines de la constitución del quórum necesario para llevarlas adelante. Es decir, en caso de que los concejales no quieran dar quórum podrán dar el presente y no permanecer en el recinto. Asimismo, las ausencias por razones de salud están justificadas y no son consideradas para la aplicación del eventual descuento.

A tres años de su entrada en vigencia, a ningún concejal de Guaymallén se le ha aplicado el descuento del “ítem recinto”. “Todavía no hemos tenido aplicación porque ha habido cumplimiento por parte de todos los concejales, incluida la oposición. Las únicas veces que hemos tenido faltas ha sido por motivos de salud. Los informes del ítem recinto los enviamos de manera mensual al Ejecutivo para que puedan liquidar o no ante este incumplimiento. Pero hasta la fecha no hemos tenido circunstancias en las que nos hayamos visto obligados a descontarlo”, manifestó la presidenta del Concejo Deliberante.

“Ha servido para garantizar el cumplimiento de las funciones de los concejales respecto de lo que el vecino necesita y ellos tienen que hacer”, concluyó la edil.