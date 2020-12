Grupo del PJ sostiene que Boudou “debe cumplir el fallo” y criticó el apoyo del frente de Todos

El Grupo Olascoaga envió un duro documento al frente de Todos, por las críticas que se lanzaron en contra del fallo judicial de la Corte Suprema que confirmó la condena al ex vicepresidente kirchnerista, Amado Boudou. La nota fue firmada por dos de sus integrantes Martín Lafalla y Marcos López, hijos de Arturo Lafalla y Jorge “Coco” López.

Bajo el título “Boudou, el fallo debe cumplirse”, advirtieron que el fallo “pasó por todas las instancias del sistema judicial imperante” y expresaron la necesidad de acatar los fallos judiciales para poder construir “un país normal”.

“¿Cómo se construye un país normal? Entre otras muchas cosas, acatando los fallos judiciales y cuando los magistrados se apartan de la norma, como se hizo con la corte de la llamada ‘mayoría automática’, se la destituye por juicio político”, acotaron.

De esta manera, fueron críticos de la solicitada del frente de Todos, en las que figuran el exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida y Lita Boitano; sindicalistas como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Víctor Santa María y Sonia Alesso, y una larga lista de senadores, diputados, dirigentes y funcionarios. También adhieren organizaciones como La Cámpora y Los Curas de la Opción por los Pobre y la Asociación de Personal Legislativo (APL).

Ante la carta que habla de un supuesto “lawfare”, desde Grupo Olascoaga expresaron que deberían especificar “dónde y en qué el fallo es injusto y violatorio de nuestra normativa”.

“Queda claro entonces, no solo no compartimos el contenido de la carta, sino que consideramos erróneo su contenido, su motivación y sus objetivos”, marcaron.

En este sentido, expresaron que “se trata de un fallo, emitido durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández, con estas características, dictado consecuentemente por todas las instancias en igual sentido y corroborado por una corte con esta integración. Decimos con claridad que no queda ninguna duda sobre lo ajustado del mismo”.

“Obviamente no celebramos la in conducta de Boudou, la lamentamos y mucho, sí celebramos la no impunidad, que se ajusta, a un país normal”, finalizaron.