Grupo del PJ apoya las negociaciones con el FMI y critica a los senadores nacionales del Frente de Todos

“La carta de los senadores del Frente de Todos al FMI sobre el acuerdo que está gestionando con el Poder Ejecutivo fue a nuestro criterio inoportuna e inconveniente”. Así arranca un comunicado del Grupo Olascoaga, un espacio del peronismo de Mendoza que aspira a ser un laboratorio de ideas del PJ. La nota está firmada por dos de sus integrantes Martín Lafalla y Marcos López, hijos de Arturo Lafalla y Jorge “Coco” López.

La carta a la que aluden es la que se conoció el pasado fin de semana, que firmaron los senadores nacionales del Frente de Todos, entre ellos la líder del PJ local, Anabel Fernández Sagasti. Esa carta contenía duros términos a las exigencias del Fondo Monetario para refinanciar los vencimientos de la deuda.

Lafalla y López señalan que “el acuerdo en este estado resulta indispensable para continuar con un proceso de estabilización de las variables económicas para evitar una devaluación que agravaría la ya difícil situación”.

Los miembros del espacio aseguran que “los argentinos en su mayoría nos votaron como fuerza política para gestionar soluciones que el anterior gobierno no había podido encontrar, si las hubiera encontrado hoy el presidente sería Macri”, para luego insistir que “el acuerdo es imperioso y tiene un solo gestor el Presidente y su ministro. Confiamos que no será cualquier acuerdo, sino aquel que podamos cumplir”.

Desde el Grupo Olascoaga señalan que coinciden con el análisis que hacen los senadores acerca del origen de esa deuda, “lo que no podemos compartir es que desde su propia fuerza política se introduzcan elementos innecesarios para la negociación”.

“Gobernar es gestar soluciones no explicar la historia, ni mucho menos decir como hubiera sido mejor si algunos hechos no ocurrieran”, dicen desde el espacio y aseguran que “esa carta no ayuda para nada. En todo caso si algo tenían para decirle los señores senadores al Presidente sobre el particular sobraban las instancias no públicas para hacerlo”.