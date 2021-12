Video: gritos, peleas y reproches entre senadores mendocinos en la última sesión del año

La última sesión del año de la Cámara de Senadores de Mendoza estuvo marcada por un momento de tensión y nerviosismo. El senador Marcelo Romano (Partido Verde) denunció que le “cortaron el micrófono” durante su intervención y discutió acaloradamente con el presidente provisional del cuerpo, el radical Juan Carlos Jaliff. En tanto, otro legislador oficialista reprochó al sancarlino por levantar la voz y dijo que “se cree más macho por gritar adentro de esta Legislatura”.

Estos incómodos cruces se produjeron mientras se debatía un proyecto de ley que apunta a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la adquisición de vehículos secuestrados en las playas de la Policía.

Al momento de tomar la palabra, el senador Romano aprovechó para cuestionar la implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), lo que desembocó en un griterío en el recinto legislativo y la interrupción de parte de Jaliff, quien se encontraba presidiendo la sesión.

“Desde nuestra banca vamos a acompañar esta ley a favor de las personas con discapacidad, pero vamos a aprovechar cada espacio político que tengamos para seguir reclamando por una batalla que traemos desde hace mucho tiempo y muy parecida a la que se está dando también para aprobar esta ley. No voy a dejar de mencionar lo que le está pasando a mi gente por la Revisión Técnica Obligatoria en mi departamento y tiene mucho que ver”, manifestó el sancarlino.

Jaliff lo interrumpió y le dijo que el tema “no tiene nada que ver” y pidió un cuarto intermedio para acercarse hasta el estrado del legislador que estaba haciendo uso de la palabra. Allí Romano explicó que “los autos que van a ser retirados por la RTO van a ir a parar a una playa como esta” y denunció que los vecinos del Valle de Uco no tienen un taller para poder llevar a revisar los autos.

Luego intervino el senador del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, quien expresó su rechazo a los gritos que dirigieron legisladores oficialistas al senador preopinante. “La cantidad de senadores gritándole cosas e interrumpiendo al senador Romano, me parece lamentable”, dijo y luego solicitó el permiso para abstenerse en la votación.

Posteriormente hizo uso de la palabra el senador radical Gustavo Pinto quien cargó contundentemente contra el referente del Partido Verde. “Desgraciadamente hay intervenciones desagradables y poco útiles de algunos senadores que se creen que van a llamar la atención de las ciudadanas y ciudadanos de Mendoza. Lamentablemente tenemos que asistir permanentemente a las intervenciones del senador preopinante que se cree más macho por gritar adentro de esta Legislatura. La verdad que da pena presenciar estas cosas. Sobre todo, lamentar que se use el tratamiento de una Ley sobre un tema tan sensible para meter otro tema que no estaba en cuestión”, expresó el ex intendente de La Paz.

Asimismo solicitó al presidente provisional del cuerpo que “no le dé la palabra a este senador para que me conteste a mí” y finalizó sentenciando que “cualquier cosa lo hablamos fuera del recinto”.

Romano le contestó a Pinto que “tuve que gritar porque me quitaron el micrófono, es más pararon la grabación”.

Ante esa situación, Jaliff volvió a interrumpirlo para aclarar que la grabación se cortó cuando estableció el cuarto intermedio. “El corte del micrófono fue cuando el desorden de la sesión me obligó a pasar a un cuarto intermedio y acercarme a su banca a explicarle”, expresó el senador radical.